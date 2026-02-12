Xe điện BYD cạnh tranh Mitsubishi Xforce, Kia Seltos có bản nâng cấp toàn diện: Sạc 80% mất đúng 25 phút, tăng tốc như siêu xe

Thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD vừa nâng cấp dòng xe điện chủ lực của mình bằng việc giới thiệu phiên bản Atto 3 Evo.

Đây là mẫu xe chiến lược được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc Yuan Plus tại thị trường nội địa nhưng được điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường toàn cầu.

Thay đổi lớn nhất trên phiên bản này nằm ở việc chuyển đổi sang nền tảng điện áp cao 800V, một công nghệ vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe điện cao cấp. Việc áp dụng hệ thống 800V giúp xe cải thiện đáng kể hiệu suất tiêu thụ năng lượng cũng như tốc độ sạc tại các trạm sạc nhanh một chiều.

BYD Atto 3 Evo mới có khả năng tăng tốc nhiêu nhanh chỉ trong 3,9 giây đạt 100km

Khả năng vận hành của Atto 3 Evo được chia thành hai cấu hình động cơ khác nhau để người dùng lựa chọn. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện được đặt ở trục sau. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 230 kW, tương đương khoảng 308 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 380 Nm.

So với thế hệ Atto 3 hiện tại, mức công suất này đã tăng thêm 107 mã lực. Với cấu hình này, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong thời gian 5,5 giây. Quãng đường di chuyển tối đa của phiên bản dẫn động cầu sau đạt mức 650 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC.

Đối với những người dùng yêu cầu hiệu suất cao hơn, BYD cung cấp thêm tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản này sở hữu tổng công suất lên đến 330 kW, tương đương 443 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 580 Nm.

Nhờ sức mạnh từ hai mô-tơ điện, xe có thể hoàn thành bài thử nghiệm tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,9 giây. Cả hai phiên bản đều sử dụng chung một gói pin có dung lượng 74,88 kWh.

Tuy nhiên, do tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho hệ thống dẫn động bốn bánh, phạm vi hoạt động của phiên bản 4WD giảm xuống còn 510 km cho một chu kỳ sạc.

Mẫu xe được trang bị tới 7 túi khí.

Về khả năng tái nạp năng lượng , Atto 3 Evo thể hiện ưu thế vượt trội nhờ hệ thống sạc nhanh mới. Người dùng chỉ mất khoảng 25 phút để sạc pin từ mức 10% lên 80% tại các trạm sạc DC phù hợp.

Để tối ưu hóa thiết kế, BYD đã di chuyển vị trí cổng sạc từ phía trước sang chắn bùn phía sau của xe. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm cũng nhận được sự cải tiến với hệ thống treo độc lập năm liên kết ở phía sau.

Sự thay đổi này nhằm mục đích nâng cao độ ổn định của thân xe và mang lại trải nghiệm êm ái hơn cho hành khách trong quá trình di chuyển.

Thiết kế nội, ngoại thất của xe.

Thiết kế ngoại thất của xe không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ. Xe sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.455 mm, chiều rộng 1.875 mm và chiều cao 1.615 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.720 mm.

Dù kích thước không đổi nhưng không gian lưu trữ đã được cải thiện đáng kể. Nhà sản xuất đã bổ sung thêm một cốp chứa đồ phía trước với dung tích 101 lít. Khoang hành lý phía sau cũng được mở rộng diện tích với sức chứa lên đến 490 lít, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các gia đình.

Không gian bên trong xe cũng ghi nhận một số cập nhật về mặt công nghệ và tiện nghi. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng kích thước 15,6 inch có khả năng xoay đặc trưng của thương hiệu.

Phía sau vô lăng là màn hình hiển thị thông số kỹ thuật dạng LCD với kích thước 8,8 inch. Cần số truyền thống trên xe đã được thay thế bằng dạng cần gạt gắn trên trục lái để tối ưu không gian bệ tỳ tay.

Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm đế sạc điện thoại không dây và các vật liệu nội thất mới nhằm gia tăng độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.



