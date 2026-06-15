Xe điện bùng nổ toàn cầu, Việt Nam nổi lên trong làn sóng tăng trưởng kỷ lục

Đà tăng của xe điện toàn cầu được thúc đẩy bởi áp lực chi phí nhiên liệu và xu hướng chuyển đổi xanh, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tại Đông Nam Á.

Doanh số xe điện tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, với mức tăng kỷ lục tại nhiều quốc gia. Xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa đang diễn ra rõ nét tại cả các thị trường phát triển và mới nổi.

Theo Nikkei, quý I/2026 ghi nhận doanh số xe điện lập kỷ lục tại 37 quốc gia, cho thấy tốc độ mở rộng nhanh của phân khúc này trên phạm vi toàn cầu.

Tại Anh, thị trường ô tô ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong tháng 5/2026. Theo dữ liệu ngành do Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT) công bố và được Reuters dẫn lại, tổng doanh số xe mới tại nước này đạt 160.662 xe, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong tháng 5 kể từ năm 2019.

Trong đó, xe thuần điện tiếp tục là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất. Doanh số BEV tại Anh tăng 34,2% trong tháng 5, phản ánh nhu cầu gia tăng đối với các dòng xe điện trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và xu hướng chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp ngày càng rõ rệt.

Xe điện được trưng bày tại một triển lãm ở London. (Ảnh: Reuters)

Tại châu Âu, xe điện tiếp tục mở rộng thị phần nhờ các tiêu chuẩn khí thải CO₂ ngày càng nghiêm ngặt, trong khi người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên phương tiện tiết kiệm chi phí vận hành giữa bối cảnh biến động năng lượng toàn cầu.

Theo CNA, thị trường xe điện Philippines trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước, với khoảng 14.000 xe được bán ra, gần bằng một nửa tổng lượng xe điện của cả năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng khi chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao.

Trạm sạc xe điện tại Metro Manila, Philippines. (Ảnh: CNA)

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường xe điện toàn cầu tiếp tục lập kỷ lục trong năm 2025, với doanh số tăng 20% lên hơn 20 triệu xe, tương đương khoảng 1/4 tổng số xe mới bán ra trên toàn cầu.

IEA cho biết xu hướng tăng trưởng diễn ra trên diện rộng, với hơn 100 quốc gia ghi nhận doanh số xe điện tăng, trong đó khoảng một phần ba đạt thị phần từ 10% trở lên.

Tại châu Âu, doanh số xe điện tăng hơn 30%, nâng thị phần lên khoảng 28% tổng thị trường ô tô. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất thế giới, với xe điện chiếm gần 55% doanh số ô tô mới, dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với các năm trước do thay đổi chính sách hỗ trợ.

Nhiều nền kinh tế mới nổi ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại Đông Nam Á - nơi doanh số xe điện đã tăng gấp đôi, nâng thị phần lên gần 20%, dẫn đầu bởi Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Hệ thống trạm sạc được phát triển đồng bộ cùng các dòng phương tiện đa dạng giúp người dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận xe điện.

Trong khu vực, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng khi vừa là thị trường tăng trưởng nhanh, vừa sở hữu năng lực sản xuất nội địa đáng kể. IEA ghi nhận Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực có nhà sản xuất xe điện quy mô lớn cung cấp sản phẩm với mức giá tiệm cận xe động cơ đốt trong, qua đó được dự báo có thể đạt thị phần xe điện trên 80% vào năm 2035 - cao nhất Đông Nam Á.

Xưởng hàn thân vỏ trong nhà máy VinFast được trang bị hệ thống robot hiện đại.

Tính tới tháng 5, VinFast đã dẫn đầu thị trường ô tô trong tháng thứ 20 liên tiếp. Đầu tháng 6, VinFast cũng ghi dấu cột mốc khi xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu. Thành tựu này cho thấy tốc độ mở rộng nhanh của mảng xe hai bánh điện hóa tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét.

Bước sang năm 2026, IEA dự báo doanh số xe điện toàn cầu có thể đạt khoảng 23 triệu xe, tương đương 28% thị phần ô tô mới, tiếp tục củng cố xu hướng điện hóa ngành giao thông trên phạm vi toàn cầu.