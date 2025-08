Xe điện Before All dưới 15 triệu hút học sinh nhờ thiết kế đẹp, chạy ổn, nhiều tiện ích

Xe điện Before All được sản xuất tại Việt Nam, bảo hành chính hãng, đồng thời có hơn 900 đại lý trên toàn quốc. Dưới đây là 4 mẫu xe nổi bật hàng đầu, mức giá phù hợp, thiết kế thời thượng, phù hợp đi học mỗi ngày.

Before All BC1: Phong cách châu Âu, dễ lái, giá chỉ 13,5 triệu đồng

Before All BC1 là mẫu xe điện mới nhất của Before All, với thiết kế bo tròn, thời thượng lấy cảm hứng từ các dòng xe châu Âu.

Xe đạp điện Before All BC1

Xe điện Before All BC1 trang bị động cơ công suất tối đa 1650W, vận hành êm, phù hợp với mọi cung đường. Cốp xe Before All BC1 rộng rãi để vừa mũ bảo hiểm và sách vở. Toàn bộ hệ thống đèn đều là LED, tay lái nhỏ gọn dễ điều khiển với học sinh. Xe điện Before All BC1 dùng phanh đĩa trước, lốp không săm, đảm bảo an toàn khi phanh gấp.

BC1 có giá chỉ 13,5 triệu đồng, được đánh giá là một trong những mẫu scooter điện đáng mua nhất cho học sinh yêu thích phong cách nhẹ nhàng hoặc các học sinh lần đầu đi xe điện.

Before All Garow: Xe điện thể thao, giá từ 12 triệu, đi 90km/sạc

Nếu học sinh cần một chiếc xe điện gọn nhẹ, phong cách thể thao, thì xe đạp điện Garow của Before All là lựa chọn hợp lý.

Xe điện Before All Garow có động cơ công suất 450 - 990W, đi được khoảng 80 – 90 km mỗi lần sạc (trong điều kiện tiêu chuẩn). Garow được thiết kế theo kiểu xe đạp điện thể thao nhưng mạnh hơn: có đồng hồ LCD hiện đại, sạc điện thoại USB, smartkey chống trộm, yên đôi tách biệt và sàn để chân thoải mái.

Xe đạp điện Before All Garow

Mẫu xe điện Before All Garow này có giá từ 12 tới 13 triệu đồng, màu sắc đa dạng, phù hợp với cả học sinh nam và nữ. Với ngoại hình trẻ trung và hiệu suất pin ổn định, Garow hiện là một trong những dòng xe bán chạy nhất mùa tựu trường năm nay.

Before All S7: Xe điện công nghệ cao, chống trộm rung lắc, giá khoảng 13 triệu

Mẫu xe điện Before All S7 của Before All gây ấn tượng mạnh nhờ hệ thống chống trộm thông minh và khả năng bảo mật vượt trội.

Xe đạp điện Before All S7

Xe điện Before All S7 sử dụng khóa Smartkey, cảm biến báo động khi rung hoặc dắt xe trái phép. Mỗi lần sạc đi được 75 - 80km, đủ cho học sinh đi học cả tuần. Xe có thiết kế nhỏ gọn, cụm đèn LED trước sau và bộ điều khiển trung tâm hiện đại.

Giá của Xe điện Before All S7 khoảng 12 tới 13 triệu đồng. Mẫu xe này phù hợp với các bạn học sinh ưa thích sự nhỏ gọn, tiện lợi, cá tính, đặc biệt là cần sự an toàn cao khi gửi xe ở trường hoặc nơi công cộng.

Before All S8: Kết nối Bluetooth, yên cảm biến thông minh, giá từ 13 triệu đồng

Nằm trong nhóm xe giá tốt của Before All, Xe điện Before All S8 nổi bật với loạt tính năng công nghệ như: cảm biến yên, kết nối Bluetooth với điện thoại và hệ thống phanh – giảm xóc êm mượt.

Xe đạp điện Before All S8

Xe điện Before All S8 có kiểu dáng thể thao mạnh mẽ, đi được khoảng 60–70 km/sạc, khởi động bằng NFC tiện lợi. Ngoài ra, khi học sinh ngồi lên, xe điện S8 sẽ tự động nhận diện để sẵn sàng hoạt động, tăng thêm độ an toàn và tiết kiệm điện.

Giá xe điện Before All S8 khoảng 13 đến 14 triệu đồng, S8 hiện là dòng xe được học sinh trung học phổ thông ưa chuộng, nhất là nam sinh.

Mua xe điện Before All cho con – Bố mẹ yên tâm, học sinh chủ động

Hiện các mẫu xe điện Before All đang được phân phối chính hãng tại hơn 900 đại lý trên toàn quốc, với nhiều ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên như giảm giá khi mua xe, hỗ trợ trả góp và nhận ngay quà tặng khi mua xe.

Người mua có thể trực tiếp hệ thống đại lý Before All để trải nghiệm, lái thử và được tư vấn mẫu xe phù hợp với nhu cầu học tập, di chuyển hàng ngày.

Vào năm học mới, việc sở hữu một chiếc xe điện gọn nhẹ, an toàn, tiết kiệm sẽ giúp học sinh chủ động hơn, phụ huynh cũng an tâm hơn. Với mức giá hợp lý và chính sách hậu mãi rõ ràng, Before All đang là một trong những lựa chọn hàng đầu tại phân khúc xe điện phổ thông dưới 15 triệu đồng.