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Xe đầu kéo lao vào hộ lan trên quốc lộ, tài xế tử vong

NGUYỄN VƯƠNG
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Xe đầu kéo kéo theo rơ moóc đang đi trên Quốc lộ 49 hướng A Lưới - TP Huế thì tông vào thanh hộ lan bên đường khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng TP Huế , vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h30 ngày 28/9 tại Quốc lộ 49, đoạn qua xã Bình Điền (TP Huế).

Thời điểm trên, anh Phạm Văn Chánh (SN 1988, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lái ô tô đầu kéo mang biển số 74H-004.82 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 37RM-00813 chạy theo hướng A Lưới đi TP Huế.

Khi đến vị trí trên, xe đầu kéo bất ngờ lao sang tông vào thanh hộ lan bên kia đường. Cú tông mạnh khiến tài xế Phạm Văn Chánh chết tại chỗ, xe đầu kéo hư hỏng.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, công an cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tai nạn xe đầu kéo trên Quốc lộ 49 , tài xế tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Chiếc xe đầu kéo hư hỏng nặng sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: CTV)

Trước đó, ngày 12/8, Sở Xây dựng TP Huế tiếp tục thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với các loại xe đầu kéo (sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc) trên tuyến Quốc lộ 49 (đoạn từ ngã ba nút giao đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh).

Theo đó, các phương tiện hạng nặng như sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc vẫn tiếp tục chỉ được lưu thông một chiều trên Quốc lộ 49, theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế vào ban đêm (trong khung giờ từ 19h đến 5h hôm sau).

Đối với xe đầu kéo không chở hàng có nhu cầu lưu thông theo hướng ngược lại lên đường Hồ Chí Minh, sẽ đi theo Quốc lộ 1 ra Quốc lộ 9 ( Quảng Trị ) để qua lại đường Hồ Chí Minh (đoạn Huế).

Đáng chú ý, ở lần thông báo mới nhất này, Sở Xây dựng yêu cầu đặc biệt đối với các đơn vị vận chuyển than. Cụ thể, các doanh nghiệp vận chuyển than phải có biên bản cam kết với tài xế và tổ chức điều hành phương tiện lưu thông theo từng đoàn.

Mỗi đoàn không quá 10 xe, xuất phát theo khung giờ quy định từ khu vực nút giao với đường Hồ Chí Minh. Trong đó, đảm bảo khoảng cách giữa 2 đoàn tối thiểu 20 phút nhằm hạn chế phương tiện tập trung, giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết, xử lý khi xảy ra sự cố.

Danh sách 1.636 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168
Tags

TP Huế

Quảng Trị

xe đầu kéo

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