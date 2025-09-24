HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Hòa Hội - Thịnh Tiến |

Sáng 24/9, một xe đầu kéo container đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe và gây ùn ứ kéo dài trên cao tốc hướng về miền Tây.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 24/9, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc (có container hàng) lưu thông hướng TPHCM đi miền Tây, bất ngờ phần đầu xe bốc cháy.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận- Ảnh 1.

Đầu xe bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc.

Phát hiện khói, tài xế dừng xe trên làn sát dải phân cách để kiểm tra, bất ngờ ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu và cabin. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hậu quả, đầu xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Do xe đầu kéo gặp nạn chiếm hết 1 làn xe lưu thông, chỉ còn 1 làn, nên gây ùn ứ kéo dài phía sau, hướng từ TPHCM đi miền Tây. Lực lượng chức năng phải điều tiết phương tiện từ cao tốc xuống nút giao Cái Bè ra quốc lộ 1A để tiếp tục cuộc hành trình, giảm ùn tắc.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận- Ảnh 2.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận- Ảnh 3.

Xe bốc cháy trên cao tốc.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận- Ảnh 4.

Vụ cháy làm nhiều xe bị ùn tắc.

