Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 23/9, khu vực phía đông của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24/9 có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay.

Hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc.

Tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này, theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Bên cạnh đó, khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục theo dõi và khoảng ngày 25/9 phát tin bão gần Biển Đông.

Hiện nay ngoài khơi xa Philippines đã có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, dự báo thành bão số 10 vào cuối tuần này.

Về siêu bão Ragasa (bão số 9) vào 19h tối nay, tâm siêu bão trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167–201 km/h), giật trên cấp 17. Như vậy, bão Ragasa – cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay đã bắt đầu vào chu kỳ suy giảm.

Những nhận định mới nhất vào tối nay (23/9) cho thấy, bão sẽ suy yếu rất nhanh từ sáng 24/9, dự báo đổ bộ nước ta vào trưa chiều ngày 25/9 với cường độ chỉ còn khoảng cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10–13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4–0,6 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn

Trên đất liền từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11, sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Ngoài ra, trước và trong khi bão đổ bộ, cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.