Xe đạp điện công cộng có mặt tại Hà Nội, giá thuê chỉ vài chục nghìn đồng

Nhờ dòng xe điện, VinFast ghi bàn lớn tại thị trường Việt Nam: tháng 10 bàn giao hơn 20.380 chiếc, và từ đầu năm đã vượt 124.000 xe — mức chưa từng có với một hãng nội địa.

Dù vậy, hãng đang cân nhắc phát triển dòng xe hybrid (lai điện) khi có bằng chứng kỹ thuật: nền tảng của mẫu VF 8 được cho là tương thích cả động cơ xăng và điện.

Có thể có nhiều lý do, nhưng một trong những vấn đề lớn tại Việt Nam là chính sách có sự thay đổi từ năm sau: Xe hybrid được ưu đãi giảm thuế xuống còn 70% so với xe thuần xăng, đồng thời các chuẩn khí thải ngày càng gắt hơn.

2. Thay đổi lớn ở giao thông Hà Nội tháng sau

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an thành phố – cho biết: Thành phố đang triển khai hệ thống camera tích hợp AI để điều hành giao thông; đến khoảng tháng 12, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông trong việc điều khiển tín hiệu tại các nút giao theo lưu lượng thực.

Hệ thống sẽ được kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh; thử nghiệm trước đó tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công đã giúp giảm thời gian chờ 20-30%.

3. Dùng khẩu trang che biển số, nam thanh niên bị xử phạt 12 triệu đồng

Ngày 11/11, tổng đài đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông (C06) nhận thông tin một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu SH dùng khẩu trang che biển số khi lưu thông tối.

Ngay lập tức, Phòng CSGT Hà Nội xác minh, mời P.T.T. (SN 1991) đến làm việc và phát hiện P.T.T không có giấy phép lái xe. P.T.T bị xử phạt hành chính tổng cộng 12 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người tham gia giao thông không được che biển số, làm mờ hoặc thay đổi hình dạng biển để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.



4. Yamaha ra mắt cùng lúc 2 xe máy điện mới

Ngày 12/11, Yamaha Motor công bố hai mẫu tay ga điện mới tại thị trường Ấn Độ: Aerox E và EC-06.

Yamaha Aerox E được phát triển từ mẫu NVX, có mô-tơ 9,5 kW, pin Li-ion tháo rời (1,5 kWh mỗi pack), cho quãng đường khoảng 106 km/lần sạc, sạc đầy 4-5 giờ, tốc độ tối đa 90 km/h; giá quy đổi hơn 85 triệu đồng.

Yamaha EC-06 hướng đến người dùng đô thị, mô-tơ 6,7 kW, pin dung lượng 4 kWh, quãng đường khoảng 160 km/lần sạc, thời gian sạc khoảng 9 giờ; giá quy đổi khoảng 35 triệu đồng.

Với hai chế độ lái Eco/City/Sport, pin tháo rời, kết nối smart app và các tiện ích hiện đại, Yamaha đang mở rộng phân khúc xe điện và hướng tới xu hướng điện hóa phương tiện hai bánh tại châu Á.

5. Hà Nội đưa xe đạp điện 2 bánh công cộng vào hoạt động trong tháng 11

Theo ông Đỗ Bá Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải số Trí Nam, dự kiến cuối tháng 11/2025, Hà Nội sẽ chính thức đưa 500 xe đạp điện công cộng vào hoạt động, vận hành song song với loạt xe đạp đang triển khai. Doanh nghiệp cho biết quý I/2026 sẽ mở rộng lên 2.000–5.000 xe, chủ yếu bố trí tại Vành đai 1 và Vành đai 2 nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển ngắn trong khu vực nội đô.

Mỗi phương tiện dự kiến phục vụ trung bình 5 chuyến/ngày, tương đương 250.000 chuyến/ngày, 7,5 triệu chuyến/tháng và 90 triệu chuyến/năm. Mức giá thuê được đưa ra là 20.000 đồng/30 phút và 35.000 đồng/60 phút, đồng thời khách thuê thời gian dài sẽ được giảm giá theo chính sách ưu đãi linh hoạt.

Ông Quân nhấn mạnh việc mở rộng mô hình hướng tới thay thế xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch, hình thành mạng lưới giao thông cá nhân xanh – thông minh – không phát thải, đồng thời góp phần thúc đẩy một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, hiệu quả và thân thiện hơn với cộng đồng Thủ đô.