Xe đang chạy bị rơi động cơ, BYD nói do 'va chạm khi lội nước, không phải vấn đề chất lượng'

Lời giải thích được đưa ra vào ngày 14/7, sau khi xuất hiện thông tin một chiếc BYD Tang bị rơi động cơ điện, kéo lê trên mặt đường khi đang di chuyển.

BYD cho biết cụm động cơ phía sau bị kéo lê phía sau chiếc SUV Tang ở Thẩm Dương đã bị tách rời sau khi xe va phải vật thể chìm dưới nước khi đang lái xe qua vùng nước lũ, mô tả sự cố là do va chạm chứ không phải lỗi sản xuất. Lời giải thích được đưa ra trong cuộc gọi điện thoại ngày 14/7 của báo Langzhang News với bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức của BYD.



Công ty giải thích rằng chiếc Tang "đã bị va chạm mạnh ở gầm xe" và hư hỏng là "do va chạm khi lội nước, không phải vấn đề chất lượng".

Phản hồi được đưa ra một ngày sau khi Carnews China lần đầu về sự việc, khi các video từ những con phố ngập lụt ở Thẩm Dương cho thấy một chiếc Tang kéo lê một cụm kim loại lớn bên dưới cản sau, gây ra những lời bông đùa trên mạng rằng chiếc SUV đã "sinh ra" động cơ phía sau của nó.

Theo bộ phận chăm sóc khách hàng của BYD, dữ liệu vận hành và hư hỏng cho thấy cụm động cơ điện phía sau đã bị bung ra sau khi chiếc SUV va phải vật thể chìm dưới nước khi đang lái xe qua vùng nước lũ.

Đoạn video trước đó cho thấy cụm động cơ treo lơ lửng bên dưới chiếc SUV sau khi bị tách khỏi các điểm lắp đặt. Chiếc Tang vẫn tiếp tục di chuyển với đèn vẫn hoạt động, trong khi cụm động cơ vẫn bị mắc kẹt bên dưới xe.

Công ty cho biết họ đã liên hệ với chủ sở hữu và sắp xếp một cuộc kiểm tra sau sự cố ngập lụt của chiếc Tang ở Thẩm Dương.

Lời giải thích của BYD gần giống với cảnh báo được Phó Chủ tịch điều hành He Zhiqi đưa ra vào ngày 8/7, chỉ năm ngày trước sự cố ở Thẩm Dương.

Ông cho biết bộ pin Blade đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập IP67 và IP68 cho các tình huống khẩn cấp, nhưng nhấn mạnh rằng những xếp hạng đó không bao giờ được hiểu là cho phép lái xe qua vùng nước lũ sâu. Thay vào đó, ông cảnh báo rằng đá ngầm, lề đường và các chướng ngại vật không nhìn thấy khác có thể gây hư hại nghiêm trọng cho gầm xe ngay cả khi pin và hệ thống cao áp vẫn được bảo vệ.

BYD chưa công bố báo cáo kỹ thuật bằng văn bản hoặc kết quả kiểm tra.

Về BYD Tang, đây là mẫu SUV ba hàng ghế, có cả phiên bản hybrid cắm điện và phiên bản chạy điện hoàn toàn. Phiên bản hybrid cắm điện DM-i tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi các phiên bản hiệu suất cao hơn DM-p và phiên bản EV động cơ kép có bố trí dẫn động bốn bánh với một bộ truyền động điện phía sau riêng biệt – là phiên bản gặp sự cố kể trên.

Tùy thuộc vào phiên bản, chiếc SUV này có chiều dài lên đến 4.905 mm, chiều rộng 1.950 mm và chiều cao 1.725 mm, với chiều dài cơ sở 2.820 mm. Các phiên bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe DiPilot 300 của BYD, sử dụng bộ xử lý Nvidia Drive Orin X và bộ nhớ hệ thống 12 GB, hỗ trợ các chức năng bao gồm hỗ trợ dẫn đường trên đường cao tốc.



