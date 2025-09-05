Ngày 5/9, ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (Bắc Ninh), cho biết vừa ra quyết định sa thải 2 người, cảnh cáo một viên chức vì liên quan đến việc xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng.

Những người bị sa thải gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991), lao động hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Vũ Văn Giáp (sinh năm 1984), lao động hợp đồng tại Phòng Hành chính quản trị. Trường hợp bị cảnh cáo là Nguyễn Thị Thìu (sinh năm 1995), viên chức Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ông Vũ Văn Giáp ký hợp đồng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 từ năm 2009. Điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng ký hợp đồng từ năm 2022 và điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu trúng tuyển viên chức năm 2021.

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã sa thải 2 người, cảnh cáo một viên chức liên quan đến vụ xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền thông tin gia đình bệnh nhân ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương dài khoảng 200km, từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1 về Thái Nguyên.

Trong số tiền 21 triệu đồng trên có 4 triệu đồng là chi phí cho bác sĩ đi cùng. Ngay sau khi sự việc được phản ánh, ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh.

Theo đó, ngày 19/8, lái xe Vũ Văn Giáp và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (cùng trong thời gian nghỉ phép) đã chủ động kết nối, sử dụng xe cá nhân vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên. Với vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên.

Sau khi vụ việc được phản ánh, ngày 26/8, Bệnh viện làm việc với lái xe Vũ Văn Giáp và cử tổ công tác về địa phương trao đổi trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Tại buổi gặp, ông Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25/8.

"Hành vi của các cá nhân có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm cá nhân vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và Nhân dân", ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết thêm.



