Tượng ảo “chuẩn từng đường nét”, trào lưu mới khiến dân mạng phát sốt

Chỉ trong vài tuần, mạng xã hội đã ngập tràn những bức tượng do AI tạo ra, khiến người xem ngỡ như đang lạc vào một triển lãm nghệ thuật số. Không cần thợ điêu khắc, không cần studio hoành tráng, chỉ với một bức ảnh và vài dòng mô tả, người dùng có thể “biến hóa” thành tượng đá, tượng đồng hay thậm chí tượng phong cách cổ điển Hy Lạp.

Anh Lê Quốc Việt (36 tuổi, TP.HCM), thợ bảo dưỡng mô tô phân khối lớn, cho biết chỉ mất khoảng 10 giây để biến tấm ảnh chụp bên chiếc xe yêu thích thành tượng ảo bằng Gemini. Thành phẩm khiến bạn bè anh “trầm trồ vì giống y như thật”. Anh thú nhận: “Mình thấy thú vị và dễ làm, nhưng không thể không lo ngại chuyện bảo mật thông tin khi tải ảnh cá nhân lên AI”.

Sự lan tỏa của trào lưu này không chỉ dừng ở những người lớn tuổi mà còn thu hút giới trẻ. Hoàng Tấn Dũng, học sinh lớp 9 tại TP.HCM, kể rằng cảm giác tạo được bức tượng theo ý mình “như thể đang chạm vào tương lai”. Tuy nhiên, Dũng cũng tinh ý nhận ra một số người lợi dụng AI để tạo tượng từ ảnh người khác mà không xin phép: “Nếu biến trò vui thành công cụ bôi nhọ thì rất nguy hiểm. AI nên được dùng văn minh thì mới thực sự mang lại cảm hứng”.

Không chỉ dừng lại ở những ứng dụng cơ bản, một số người còn thử nghiệm các công cụ AI nâng cao. Anh Lâm Nhật Minh (30 tuổi, TP.HCM) sử dụng Nano Banana của Google DeepMind để tạo tượng với chất liệu và phong cách đa dạng. Anh tiết lộ bí quyết: “Ảnh gốc phải rõ nét, câu lệnh mô tả càng chi tiết càng tốt. Nhưng phải kiên nhẫn vì AI không phải lúc nào cũng cho kết quả đúng ý ngay lần đầu”. Thậm chí, có lần AI đã “ngẫu hứng” tạo ra khuôn mặt hoàn toàn mới khiến anh đùa rằng: “Đây chắc là tượng người yêu tương lai của bạn mình rồi”.

Những câu chuyện vui xoay quanh tượng AI khiến trào lưu này càng thêm sôi động. Nhưng đằng sau sự náo nhiệt ấy, các chuyên gia cho rằng người dùng cần cảnh giác hơn bao giờ hết.

Niềm vui hay cái bẫy công nghệ? Lời cảnh báo từ chuyên gia bảo mật

Dù mang đến sự giải trí và cơ hội thể hiện cá tính, trào lưu tượng AI tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thạc sĩ Trần Tuấn Dũng, giảng viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cảnh báo rằng nhiều ứng dụng tạo ảnh bằng AI yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị: thư viện ảnh, camera, dữ liệu GPS, danh bạ và thậm chí cả lịch sử duyệt web. Trong trường hợp chính sách bảo mật thiếu minh bạch, dữ liệu cá nhân hoàn toàn có thể bị tận dụng cho mục đích huấn luyện AI, thương mại hóa hoặc thậm chí rò rỉ khi hệ thống gặp sự cố.

Một bức tượng AI cũng có thể là “chiếc chìa khóa” vô tình mở ra cả kho dữ liệu riêng tư cho kẻ xấu

Ông nhấn mạnh: “Người dùng cần hạn chế quyền truy cập ở mức tối thiểu, tuyệt đối không đưa lên những dữ liệu nhạy cảm như giấy tờ tùy thân, thông tin tài chính. Đặc biệt, phải cảnh giác trước các sản phẩm giả mạo, deepfake, vì chúng không chỉ gây tổn hại danh tiếng cá nhân mà còn khó kiểm soát khi lan truyền trên mạng”.

Thực tế, một bức tượng AI có thể là món quà độc đáo để khoe với bạn bè, nhưng nếu thiếu tỉnh táo, đó cũng có thể là “chiếc chìa khóa” vô tình mở ra cả kho dữ liệu riêng tư cho kẻ xấu. Trào lưu càng hot thì càng dễ bị lợi dụng, và niềm vui thoáng qua sẽ nhanh chóng trở thành mối lo dai dẳng.

Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, ranh giới giữa sáng tạo và rủi ro ngày càng mong manh. Người dùng, đặc biệt là giới trẻ, cần ý thức rõ trách nhiệm khi tham gia những “trend công nghệ” như tượng AI. Vui thôi, nhưng hãy luôn giữ mình an toàn để công nghệ thực sự mang lại giá trị tích cực cho đời sống.