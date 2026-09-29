Xe con vỡ nát sau khi đâm đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe con bất ngờ đâm vào phía sau xe đầu kéo chạy cùng chiều, khiến phần đầu xe hư hỏng và một người bị thương.

Theo đó, khoảng 12h ngày 29/9, tại Km63+100, trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ va chạm giữa xe con BKS 22H-014.xx và xe đầu kéo BKS 88H-030.xx.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe con BKS 22H-014.xx lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài. Khi đến Km63+100, xe con bất ngờ đâm vào phía sau xe đầu kéo BKS 88H-030.xx đang lưu thông cùng chiều.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ va chạm khiến một người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Xe con bị hư hỏng phần đầu.

Tại thời điểm xảy ra vụ va chạm, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được ghi nhận đầy đủ, nền mặt đường bình thường, thời tiết không mưa. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi xảy ra sự cố, Đội vận hành 2 (Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam) đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và phối hợp lực lượng CSGT C08 giải quyết vụ việc.