Xe chở ông Tập Cận Bình - Hongqi N701 phiên bản SUV trông sẽ như thế nào?

Nói về xe hạng sang nội địa, Hongqi chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua. Gần đây, những hình ảnh tưởng tượng về phiên bản SUV Hongqi N701 đã lan truyền trên mạng và thu hút rất nhiều sự chú ý. Với vẻ ngoài uy nghiêm này, nó được đánh giá chính là Rolls-Royce Cullinan Cullinan phiên bản nội địa.

Hongqi N701. Ảnh: carture

Về ngoại hình, Hongqi N701 phiên bản SUV sở hữu thân xe vuông vức, đường nét cứng cáp, kết hợp với các yếu tố thiết kế đặc trưng của Hongqi, tạo nên một diện mạo đầy khí thế.

Nếu thực sự được chế tạo theo tiêu chuẩn sang trọng của dòng Hongqi Golden Sunflower, chiếc xe chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Về phần động cơ, đây là điều mà mọi người mong đợi nhất. Nếu Hongqi thực sự trang bị cho nó động cơ V8TD hoặc thậm chí V12TD, thì sức mạnh chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ! Hãy tưởng tượng cảm giác lái một chiếc SUV hạng sang nội địa với động cơ mạnh mẽ như vậy, cảm giác sẽ như thế nào?

Tất nhiên, đây hiện chỉ là những hình ảnh tưởng tượng, nhưng nó cũng đủ để khơi dậy sự mong đợi của chúng ta đối với những chiếc SUV cao cấp của Hongqi.

Trong những năm gần đây, Hongqi đã không ngừng nỗ lực nâng cao hình ảnh thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Nếu thực sự có thể tung ra một chiếc SUV ngang tầm với Cullinan, đó chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc!

Điều này cũng không phải là không có cơ sở. Bản thân Hongqi N701 đã là một mẫu xe được định vị rất cao, khả năng ra mắt phiên bản SUV và nâng cấp cấu hình trong tương lai là rất lớn. Tham khảo chiến lược định giá các mẫu xe trước đây của Hongqi, nếu phiên bản SUV N701 này thực sự ra mắt, giá chắc chắn sẽ không thấp, nhưng so với Cullinan, lợi thế về giá cả vẫn rất rõ ràng.

Dưới đây là những hình ảnh tưởng tượng về phiên bản SUV Hongqi N701 lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây:



