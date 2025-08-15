CEO các hãng xe nên học hỏi gì từ Lôi Quân?

Kể từ khi Xiaomi YU7 cháy hàng, hàng loạt ý kiến trái chiều về Xiaomi đã bất ngờ xuất hiện. Ví dụ như hộp đựng khăn giấy đạt chuẩn xe hơi, chip tiêu dùng có vấn đề, ghế ngồi không trọng lực bị kẹt chân,....

Tuy nhiên, theo đánh giá của một chuyên gia ngành xe, ông Hồ Nam Tỉnh được đăng tải trên Sohu, các CEO của các hãng xe hơi thay vì vội vàng tìm kiếm lỗi của Xiaomi thì hãy dành thời gian xem lại 100 lần buổi ra mắt YU7 của Lôi Quân. Ông cho rằng điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tìm lỗi.

Trước hết, theo vị chuyên gia này, mọi người cần phải hiểu rõ tại sao YU7 lại hot đến vậy. Mọi người cần tìm kiếm ưu điểm của YU7 chứ không phải phóng đại khuyết điểm của nó.

Không có chiếc xe nào là hoàn hảo, dù là Rolls-Royce hàng chục triệu USD, hay Bentley, Porsche hàng triệu USD cũng vậy. Vì vậy, YU7 không thể không có khuyết điểm, người tiêu dùng tất nhiên cũng biết rõ những khuyết điểm của YU7, vậy tại sao họ vẫn sẵn sàng mua?

Điều quan trọng là học hỏi những ưu điểm của YU7, cách Lôi Quân thuyết phục người tiêu dùng mua hàng. Hiểu rõ điều này, học hỏi nhiều hơn mới có thể giúp xe của mình bán chạy hơn.

Bởi vì, dù có tìm ra khuyết điểm của YU7, liên tục công kích khiến doanh số của YU7 sụt giảm, thì cuối cùng những người dùng này cũng sẽ không chuyển sang mua xe khác. Bởi vì họ vẫn không ưng ý với những mẫu xe đó.

Trong buổi ra mắt sản phẩm, mọi người có thể thấy, dù là giới thiệu về YU7 hay thiết kế của YU7, Lôi Quân đều đứng trên góc độ của người dùng để suy nghĩ, mang đến đầy đủ giá trị cảm xúc.

Thực tế, đối với một chiếc xe có giá 200.000 - 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu - 1 tỷ đồng), bản thân nó đã có rất nhiều ưu điểm. Các đối thủ cạnh tranh cũng có những thông số kỹ thuật chính tương tự nhau, không có quá nhiều khác biệt. Sạc, quãng đường di chuyển, khả năng tăng tốc, thậm chí cả lái xe thông minh, những điều này rất quan trọng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Sự khác biệt nằm ở những chi tiết liên quan đến sự thoải mái và tiện lợi hàng ngày. Ví dụ như 8 điểm hút nam châm trên toàn xe, cổng vít có điện, gương trang điểm lớn hơn có chức năng làm đẹp, ngăn kéo nhỏ dưới ghế ngồi, tấm che nắng có thể đổi màu, vv...

Những chi tiết này thường mới là điểm thu hút người dùng, mới là yếu tố quyết định việc mua hàng của người tiêu dùng.

Cuối cùng, ông Tỉnh nhận định: Từ buổi ra mắt sản phẩm, có thể thấy khả năng diễn đạt, khả năng truyền cảm hứng và khả năng đồng cảm của Lôi Quân đều rất tốt. Trong phần giới thiệu chi tiết, cảm giác như mọi điểm đều chạm đến trái tim người dùng. Nhiều người nói rằng họ đã nghe buổi ra mắt sản phẩm của Lôi Quân, cảm thấy những chức năng chi tiết này chính là những gì họ muốn, và sau đó đã đặt hàng ngay trong lúc hưng phấn.

Không giống như một số CEO, khi ra mắt xe hơi, không nói được mấy ưu điểm, một số chức năng được nói đến đôi khi lại trở thành điểm trừ.

Mua xe, đặc biệt là loại xe 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) này, nhiều khi người ta không chú trọng đến tính năng, bởi vì tính năng không khác biệt rõ ràng, mà quan trọng hơn là giá trị cảm xúc. Giống như trước đây mọi người sẵn sàng mua xe BMW Brilliance Automotive, Porsche vậy.

Bây giờ mua Xiaomi YU7, giá trị cảm xúc lại càng cao hơn, đây mới là mấu chốt. Vì vậy, theo ông Tỉnh, các CEO của các hãng xe hơi nên tìm kiếm ưu điểm của YU7, đừng nghĩ đến khuyết điểm của người khác. Chỉ khi tự mình học hỏi, cải thiện thì mới có thể đánh bại YU7.