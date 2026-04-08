HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe chở nhân viên viễn thông rơi từ trên núi trúng khu nhà ăn công nhân, 3 người tử vong

Minh Tuệ |

Ngày 8/4, Công an xã Hàm Thuận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h40' cùng ngày, xe tải chở nhân viên của một công ty viễn thông đang thi công công trình trên đỉnh núi thuộc xã Hàm Đức cũ, nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng thì gặp sự cố và rơi xuống chân núi từ độ cao hàng chục mét.

Chiếc xe rơi xuống ngay cạnh khu nhà ăn của công nhân một công ty khai thác đá dưới chân núi, hư hỏng nặng.

Hiện trường sự việc

Vụ tai nạn khiến 2 nhân viên công ty viễn thông tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi để vận chuyển vật tư thi công công trình thì bất ngờ lao xuống vực.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), Lê Văn Mười (49 tuổi, cùng trú xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi, trú tại Trần Đề, Cần Thơ); 1 người bị thương là Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tags

lật xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại