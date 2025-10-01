Xe chở khách mới của VinFast lộ diện tại châu Âu

Ông Patrick Oosterveld, Giám đốc Bán hàng mảng eBus của VinFast Hà Lan mới đây đã chia sẻ một số hình ảnh đầu tiên về gian trưng bày của hãng tại Triển lãm BusWorld Europe 2025. Sự kiện này là nơi hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 lần đầu ra mắt chính thức trước công chúng.

Hiện tại, không gian trưng bày của hãng vẫn đang trong quá trình thi công và hoàn thiện. Theo lịch trình đã công bố, BusWorld Europe 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 3/10 tới tại Brussels, Bỉ.

Xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại gian trưng bày của VinFast ở BusWorld Europe 2025.

Sự kiện này được biết đến là triển lãm chuyên ngành xe buýt và xe khách có quy mô lớn bậc nhất thế giới, là nơi các nhà sản xuất và đối tác trong lĩnh vực giao thông công cộng trình bày xu hướng, giải pháp và mẫu xe mới dành cho thị trường đô thị và liên tỉnh.

VinFast dự kiến trình làng và trưng bày các giải pháp xe buýt điện phù hợp tiêu chuẩn châu Âu tại BusWorld Europe 2025, với mục tiêu đưa sản phẩm vào vận hành từ năm 2026.

Theo công bố trước đó của VinFast, EB 8 và EB 12 là hai mẫu xe buýt thuần điện hướng tới thị trường châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận liên quan.

Trong đó, EB 12 là mẫu xe dài 12 mét, lớn hơn so với mẫu EB 10 (10 mét) đang phục vụ trong nhiều tuyến mà VinBus vận hành ở Việt Nam.

Thiết kế của xe mới chỉ được hé lộ thông qua bản đăng ký kiểu dáng công nghiệp và hình đồ họa, cũng như ảnh rò rỉ khi xe di chuyển trong khuôn viên nhà máy của hãng. Mẫu EB 12 chưa từng được bắt gặp trên đường công cộng, nên lần xuất hiện ở BusWorld sắp tới sẽ là màn ra mắt chính thức đầu tiên của xe.

VinFast EB 8 và EB 12 được trang bị pin LFP đến từ CATL và Gotion , với dung lượng lớn tối đa 422 kWh, mang lại phạm vi di chuyển thực tế khoảng 400 km. Xe còn hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 140 kW, cho phép sạc đầy pin trong 2-3 giờ.

Ngoài ra, bộ đôi xe buýt điện này còn được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) cùng hệ thống tiện nghi cho hành khách như Wi-Fi, cổng USB, hệ thống giải trí và hệ thống treo có chức năng hạ gầm hỗ trợ lên xuống.

Trước khi gia nhập thị trường châu Âu, dòng sản phẩm xe buýt điện của VinFast đã được đưa vào khai thác tại Việt Nam cách đây 4 năm.

Ở thị trường nội địa, hãng này xây dựng hệ sinh thái xe buýt điện từ sản xuất, vận hành, bảo trì, phát triển mạng lưới giao thông công cộng thân thiện môi trường ở các thành phố lớn. VinFast cho biết có thể sản xuất 1.500-2.000 buýt điện một năm, toàn bộ quy trình đều tuân thủ tiêu chuẩn CE.