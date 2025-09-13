Xe chiến trường chạy hydrogen hoạt động suốt 20 giờ không nghỉ

P.H.U. Lechmar (Ba Lan) và H2X-Defense (Pháp) giới thiệu mẫu phương tiện mặt đất không người lái (UGV) mang tên Hermione tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (MSPO) ở Kielce, Ba Lan.

Hermione được cho là nguyên mẫu công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu giải pháp năng lượng sạch cho quốc phòng, giảm phát thải và tăng độ bền khi hoạt động.

Hermione là UGV bánh lốp cấu trúc mô-đun, có thể đảm nhận nhiều vai trò: mang UAV, hỗ trợ hậu cần hoặc trinh sát. Ở chế độ chiến đấu, xe có thể lắp trạm vũ khí điều khiển từ xa hoặc các gói cảm biến tiên tiến.

Tại MSPO, nguyên mẫu được trưng bày ở cấu hình chở UAV, mang tải trọng 300 kg; các phiên bản khác dự kiến có sức chở đến 2 tấn.

Xe dài khoảng 3,3 m, rộng 1,85 m, cao 1,4 m (không tính hệ thống lắp trên), khoảng sáng gầm 300 mm và nặng khoảng 700 kg ở cấu hình trưng bày. Hermione có hệ dẫn động tất cả các bánh và tốc độ tối đa khoảng 39 km/h.

Về hệ truyền động, Hermione sử dụng hệ pin nhiên liệu hydrogen với các bình đạt chứng nhận TPED để cấp điện cho tám động cơ hub gắn ở bánh, mỗi động cơ công suất 8 kW. Một gói pin dung lượng 25 kWh phối hợp với hệ hydrogen giúp xe có thể hoạt động tới 20 giờ.

Việc tiếp nhiên liệu được thiết kế nhanh: theo 2 công ty, việc đổ đầy bình hydrogen mất khoảng 3 phút; hoặc có thể tháo và thay bình ngay trên chiến trường để giảm thời gian ngừng hoạt động.

Trong tuyên bố chung (qua Defence Blog), Lechmar và H2X-Defense nêu: “Hermione UGV nhằm đáp ứng mối quan tâm ngày càng tăng đối với các nền tảng phát thải thấp và độ bền cao cho hoạt động tiền tuyến, với kiến trúc mô-đun cho phép thích ứng nhanh với các kịch bản nhiệm vụ khác nhau.”

Cùng với Hermione, H2X-Defense trưng bày máy phát điện hiện trường G-15/050, có cấu hình từ 20–40 kW và dung lượng lưu trữ năng lượng tới 25 kWh. Thiết bị này được thiết kế cung cấp điện cho hoạt động di động hoặc làm nguồn dự phòng cho các nền tảng không người lái như Hermione.

Sự kết hợp giữa UGV và máy phát hydrogen nhấn mạnh xu hướng trong công nghệ quốc phòng: các hệ thống chạy hydrogen đang được quan tâm vì thời gian hoạt động dài, tiếp nhiên liệu nhanh và thiết kế mô-đun, có thể trở thành lựa chọn cho hoạt động tiền tuyến trong tương lai.