Xe chiến đấu cực hiếm Ladoga lại xuất hiện ở tiền tuyến

Nguồn tin chuyên ngành BTVT.info đã đăng tải một số thông tin về phương tiện này.

Một phương tiện tương tự đã bị máy bay không người lái FPV của Ukraine hạ gục vào tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có xác nhận nào về việc đây có phải là cùng một mẫu Lagoda hay phương tiện khác.

Do thiếu xe bọc thép, người Nga có thể đã cải tạo Ladoga thành xe bọc thép chở quân, cố gắng cung cấp khả năng bảo vệ tối đa có thể cho lực lượng tác chiến.

Kíp lái của xe chiến đấu là 2 người, lực lượng đổ bộ là 4 người, tuy nhiên sau khi được tái trang bị, số lượng binh sĩ đi kèm dự báo có thể sẽ tăng lên đáng kể.

Thiết giáp Ladoga trong tầm ngắm của máy bay không người lái FPV.

Ladoga được phát triển vào năm 1982 tại Cục thiết kế Transmash, chuyên dùng cho các hoạt động trong khu vực ô nhiễm phóng xạ, hóa chất hoặc vi khuẩn.

Cơ sở để chế tạo phương tiện này là khung gầm xe tăng T-80, được trang bị động cơ turbine khí GTD-1250 công suất 1.250 mã lực do Cục thiết kế Klimov phát triển.

Động cơ này có hệ thống độc đáo để thổi bụi bằng khí nén từ các cánh của vòi phun turbine, cho phép khử nhiễm nhanh chóng sau khi làm việc ở khu vực bị ô nhiễm.

Một chiếc Ladoga nằm tại khu vực sửa chữa.

Bên cạnh đó, xe trang bị thêm một tổ máy phát điện turbine khí 18 kW nằm ở phía sau, phía trên giá đỡ xích bên trái. Tổ máy này cung cấp điện cho tất cả các hệ thống khi động cơ chính ngừng hoạt động

Để đảm bảo sự sống cho kíp lái, một hệ thống cung cấp không khí được bố trí từ các bình khí đặt ở phía sau thân xe, cho phép tàu hoạt động ngay cả khi không sử dụng bộ lọc thông gió tiêu chuẩn. Bên trong, thân xe được phủ các lớp bảo vệ chống neutron đặc biệt.

Thiết giáp Ladoga không chỉ được trang bị kính tiềm vọng và thiết bị nhìn ban đêm mà còn có hai máy quay video. Tổng cộng, ngành công nghiệp Liên Xô chỉ sản xuất được khoảng 4 phương tiện như vậy.