Xe chiến đấu Condor độc nhất vô nhị được hoán cải từ xe tăng Leopard 1

.t1 { text-align: justify; }

Nhà sản xuất xe bọc thép Đức Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) sẽ sớm giới thiệu xe chiến đấu Condor mới, kết hợp chức năng của xe hỗ trợ hỏa lực và xe phòng không tự hành.

Tờ Hartpunkt đưa tin, ý tưởng này sẽ ra mắt tại Triển lãm quốc phòng quốc tế DSEi ở London. Tại đây, công chúng sẽ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng chiếc xe mà công ty gọi là câu trả lời cho các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại.

Condor được chế tạo trên khung gầm Leopard 1 và trang bị tháp pháo không người lái Turra 30 - SA của nhà sản xuất EVPU đến từ Slovakia. Tháp pháo tích hợp pháo tự động 30 mm, cũng được điều chỉnh để tấn công mục tiêu trên không.

Theo đại diện FFG, trong quá trình phát triển, các nhà thiết kế đã tìm cách kết hợp công nghệ hiện đại với những giải pháp đã được kiểm chứng trên chiến trường. Điều này cho phép họ tạo ra một hệ thống vũ khí hiệu quả, cơ động và đáng tin cậy.

Giám đốc điều hành FFG cho biết: “Condor đã cho phép chúng tôi tạo ra một hệ thống phòng không mạnh mẽ dựa trên nền tảng xe tăng Leopard 1 đã được kiểm chứng".

"Chúng tôi tìm cách phát triển một giải pháp giúp tăng cường khả năng phòng không nhanh chóng. Việc sử dụng tháp pháo từ EVPU cho phép tích hợp thêm vũ khí và hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh”.

Tháp Turra 30 - SA của Công ty EVPU được tích hợp vào khung xe tăng Leopard 1.

Chiếc Condor có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện tầm nhìn, kể cả khi đang di chuyển. Việc sử dụng đạn nổ trên không có thể lập trình giúp nó phù hợp cho nhiệm vụ phòng không.

Hệ thống nạp đạn kép của pháo 30 mm cho phép sử dụng đồng thời hai loại đạn và chuyển đổi tùy theo tình huống. Ngoài ra Condor còn tích hợp hệ thống ngắm bắn và nhận thức tình huống hiện đại, giúp tăng hiệu quả và khả năng sống sót trên chiến trường.

Để nâng cao khả năng bảo vệ, khung gầm Leopard 1 được gia cố thêm giáp hông và giáp nóc. Xe cũng bổ sung khí tài kỹ thuật số và cách bố trí kíp chiến đấu mới: chỉ huy và lái xe giờ đây ngồi cạnh nhau ở phía trước thân xe.

Tháp pháo Turra 30 - SA có thể được trang bị bắn nhiều loại đạn 30 mm, bao gồm cả loại dùng cho pháo Mk 44 Bushmaster. Vũ khí bổ sung bao gồm súng máy và tên lửa chống tăng có điều khiển.

Tháp pháo được trang bị hệ thống quang điện tử hiện đại, radar đa chức năng, hệ thống phát hiện tên lửa chống tăng, cũng như công nghệ xác định vị trí bắn tỉa và vũ khí hạng nhẹ. Tổng khối lượng của xe không vượt quá 40 tấn.

Góc nâng của pháo dao động từ -10 đến +70 độ, cho phép nó bắn cả mục tiêu trên bộ và trên không. Condor sử dụng động cơ tương thích với tất cả các xe Leopard 1, đó là loại diesel 8 xi lanh 8V199TE23 của Rolls-Royce Power Systems có công suất 1.080 mã lực, hộp số ZF 4 HP 250 và hệ thống làm mát mạch kép hiện đại - tổ hợp máy động lực mới nhẹ hơn 300 kg so với nguyên bản.