Xe chiến đấu bộ binh Lynx trở thành 'sát thủ UAV' nhờ module Skyranger 35

Tập đoàn Rheinmetall của Đức lần đầu tiên giới thiệu xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 ở phiên bản tích hợp hệ thống phòng không Skyranger 35. Điều này được nêu trong thông cáo báo chí chính thức của doanh nghiệp.

Đại diện Rheinmetall nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của phòng không lục quân ở châu Âu đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.

Phiên bản nâng cấp của xe chiến đấu bộ binh Lynx được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp các đơn vị cơ giới trên chiến trường.

Nhiệm vụ chính của tổ hợp là chống lại máy bay không người lái, trực thăng và thậm chí cả tên lửa hành trình có độ chính xác cao.

Việc sử dụng khung gầm của xe chiến đấu bộ binh hiện có mang lại mức độ thống nhất cao, giúp giảm chi phí và đơn giản hóa hoạt động trong điều kiện chiến đấu.

Xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 trong phiên bản tích hợp hệ thống phòng không Skyranger 35.

Pháo phòng không Skyranger 35 được trang bị pháo tháp KDG 35/1000 35 mm với tốc độ bắn lên tới 1.000 viên mỗi phút.

Hệ thống này có tầm bắn hiệu quả lên tới 4 km và tương thích với pháo Oerlikon Revolver Gun Mk 3. Nhờ công nghệ AHEAD, hệ thống có thể lập trình đạn để định tầm nổ nhằm tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu. Trong tương lai, tổ hợp này có thể được nâng cấp bằng tên lửa dẫn đường hiện đại.

Điều đáng chú ý là tổ hợp phòng không này có thể được lắp đặt trên nhiều loại khung gầm tự hành, đặc biệt là xe tăng Leopard 1 và Leopard 2.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng Ukraine có kế hoạch mua hệ thống Skyranger, nhưng không có thông tin cụ thể về sửa đổi cũng như số lượng.

Lực lượng phòng không Ukraine hiện đang tích cực và quan trọng nhất là đang vận hành hiệu quả một sản phẩm phòng không khác của công ty - hệ thống Skynex, có liên quan khá nhiều đến Skyranger.