Nga đang nâng cấp xe chiến đấu bộ binh bằng cách trang bị cho chúng những động cơ mạnh mẽ mới nhất. "Trái tim" độc đáo này sẽ nâng cao khả năng của chiếc BMP-3 trên tiền tuyến.

Công ty mẹ Tổ hợp có độ chính xác cao - một thành viên của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đã hoàn thành thành công việc thử nghiệm các nguyên mẫu động cơ diesel UTD-32T, thiết bị được thiết kế để nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Chúng được trang bị bộ tăng áp và hệ thống làm mát bằng quạt, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của sản phẩm. So với mẫu trước, UTD-32T cho thấy mô men xoắn và công suất tăng lên. Tuy nhiên bất chấp những đặc điểm đó, trọng lượng của thiết bị chỉ tăng 7%.

Động cơ diesel UTD-32T sẽ được trang bị cho hàng loạt xe chiến đấu bộ binh BMP-3 sản xuất mới.

Theo thông tin từ bộ phận báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, các thông số của động cơ cải tiến đảm bảo công suất riêng ở mức cao cho xe chiến đấu bộ binh (IFV).

Đồng thời, công suất này vẫn được duy trì ngay cả khi lắp đặt thêm các hệ thống bổ sung, bao gồm cả những lớp bảo vệ mới trên xe thiết giáp nhằm tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường.

Như vậy, việc chuyển sang sản xuất hàng loạt UTD-32T sẽ mở ra những chân trời mới cho việc trang bị động cơ hiện đại cho xe bọc thép bánh xích hạng nhẹ. Đây rõ ràng là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Việc tối ưu hóa các phương tiện chiến đấu cho phép binh sĩ Nga thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.