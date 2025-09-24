Theo đó, vào trưa cùng ngày, trong lúc áp giải một nghi phạm truy nã đến đồn cảnh sát, chiếc xe tuần tra bất ngờ mất kiểm soát, lao lên dải phân cách và đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông. Vụ việc khiến 2 cảnh sát bị thương và nghi phạm 37 tuổi họ Lâm tử vong.

Clip hiện trường





Theo hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn, mặt đường trở nên trơn trượt. Thời điểm đó, chiếc xe cảnh sát đang di chuyển trên đường được cho là đã bị trượt, cả thân xe xoay ngang rồi lao thẳng lên dải phân cách và chỉ dừng lại khi húc đổ cột đèn tín hiệu giao thông. Người dân chứng kiến sự việc lập tức báo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, sau đó đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người: 2 cảnh sát và 1 nghi phạm bị áp giải. Cảnh sát họ Lý ngồi ghế sau cùng nghi phạm họ Lâm bị mắc kẹt trong xe, trong khi tài xế là một cảnh sát bị thương với nhiều vết trầy xước trên mặt và cơ thể. Do cú va chạm quá mạnh, nghi phạm họ Lâm đã mất dấu hiệu sự sống ngay tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh ta đã được xác nhận tử vong lúc 14h14 chiều cùng ngày.

Giới chức cho biết, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn khá rộng và thẳng, hiện chưa rõ xe cảnh sát có chạy quá tốc độ hay không. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra, song bước đầu nhận định tai nạn nhiều khả năng xuất phát từ việc mặt đường trơn trượt trong mưa lớn do bão gây ra.

Nguồn: ETToday