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Xe buýt va chạm xe máy trên phố Hà Nội, một cháu bé tử vong

Minh Tuệ/VTC News
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Xe buýt tuyến 02 chạy trên đường Nguyễn Trãi va chạm với xe máy chở 2 mẹ con, khiến cháu bé tử vong.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra vào sáng 17/8, tại khu vực trước cửa số nhà 233 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội).

Khoảng 7h30 cùng ngày, người phụ nữ đi xe máy mang BKS 29BD-070.xx chở theo một cháu nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Ngã Tư Sở.

Đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe buýt mang BKS 29B-208.xx, tuyến 02 thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Khương Đình giải quyết vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hầm chui Thanh Xuân và đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài. Công an phường Khương Đình đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến tuyến đường ùn tắc.

Cách đây gần 4 tháng, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt khiến một người bị thương. Cụ thể, sáng 4/5, ô tô buýt tuyến số 48 do anh N.A.T (SN 1985, trú tại Hà Nội) cầm lái, chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ cầu chui đi cầu Chương Dương.

Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, xe buýt va chạm với xe máy do chị Đ.T.H.G (SN 1991, trú tại Hà Nội) cầm lái, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Tại hiện trường, chị G. bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân nâng phương tiện, kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Nữ nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.


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