Một vụ tai nạn xe chở học sinh tại Nam Phi vừa xảy ra đã gây chấn động dư luận khi ít nhất 11 học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương. Ba trẻ em khác đang được điều trị tại bệnh viện vì bị thương sau vụ việc xảy ra gần khu công nghiệp Vanderbijlpark ở phía nam Johannesburg, các quan chức cho biết trong một tuyên bố.

Theo thông tin từ Reuters, chiếc xe buýt chở học sinh gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đến trường tại tỉnh North West, khiến nhiều nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát Nam Phi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân và phong tỏa khu vực phục vụ điều tra. Những học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Giới chức địa phương cho biết chiếc xe buýt có khả năng chở quá số người quy định, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Vụ tai nạn giao thông ở Nam Phi một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông học đường, đặc biệt là các phương tiện đưa đón học sinh tại quốc gia này. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, trong khi gia đình các nạn nhân và cộng đồng địa phương chìm trong đau xót trước thảm kịch xảy ra ngay trên đường đến trường.

Nguồn:Reuters