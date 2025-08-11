HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

D.Ngọc |

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại Cao nguyên Genting, Malaysia giữa xe chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Toàn bộ hành khách đều an toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10-8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và 2 xe ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Xe buýt được cho là đã mất lái, tông vào đuôi xe Perodua Myvi và một xe Toyota Innova, khiến cả 3 phương tiện trượt khỏi làn đường.

Theo cảnh sát, tài xế xe buýt bị thương nhẹ trong khi toàn bộ hành khách, bao gồm 20 người Việt Nam và một hướng dẫn viên, du lịch đều an toàn. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) tại bang Pahang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia- Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia. Ảnh: TTXVN phát

Theo người phát ngôn JBPM, xe buýt đang trên hành trình từ điểm du lịch Cao nguyên Genting đến Động Batu ở bang Selangor.

(Theo TTXVN)

