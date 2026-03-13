HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Xe bồn đẩy ô tô biển vàng ngay vòng xoay trên Quốc lộ 13

Thanh Thảo |

Chiếc xe bồn đã đẩy xe ô tô biển vàng đi một đoạn khoảng 20 m và dừng lại ngay giữa vòng xoay trên Quốc lộ 13.

Ngày 13-3, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn đẩy xe ô tô biển vàng ngay tại vòng xoay Gò Đậu trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thủ Dầu Một.

Clip ghi lại hiện trường vụ việc

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12-3, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe bồn đi từ đường 30-4, phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), hướng ra vòng xoay Gò Đậu trên Quốc lộ 13.

Khi đến đoạn chuẩn bị vào vòng xoay, xe bồn đã đẩy chiếc xe ô tô biển vàng đi một đoạn khoảng 20 m.

Xe bồn đẩy ô tô biển vàng tại vòng xoay Gò Đậu trên Quốc lộ 13 - Ảnh 1.

Chiếc xe bồn đẩy ô tô biển vàng đi 1 đoạn ngay tại vòng xoay Gò Đậu

Sự việc diễn ra nhanh chóng, không có ai bị thương, tài xế xe ô tô biển vàng sau đó cũng lái xe đi luôn.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trong sáng nay, Đội CSGT Bình Triệu cũng đã mời các bên liên quan lên làm việc, dựng lại hiện trường.

Công an điều tra cụm linh vật ở Quảng Trị bị mất đầu, mất chân
xe bồn đẩy ô tô

