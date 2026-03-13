HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra cụm linh vật ở Quảng Trị bị mất đầu, mất chân

Hoàng Nam |

Nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật “Mã đáo thành công” trưng bày tại công viên khu vực hồ Tâm Thủy (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị gãy đầu, chân và đuôi nghi bị phá hoại.

Công an điều tra vụ linh vật Quảng Trị bị phá họai nghiêm trọng - Ảnh 1.

Những linh vật ngựa bị mất đầu, mất chân, mất đuôi... nghi phá hoại.

Sự việc được phát hiện vào chiều 11/3 khi một số linh vật xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, nhiều tượng ngựa đã bị phá hỏng nặng hơn, nghi có tác động của ngoại lực.

Theo ghi nhận, nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật bị gãy phần đầu, chân và đuôi , các mảnh vỡ nằm vương vãi xung quanh.

Cụm linh vật gồm 8 tượng ngựa với chủ đề “Mã đáo thành công”, được dựng tại khu vực trung tâm xã Lao Bảo nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán 2026 .

Công an điều tra vụ linh vật Quảng Trị bị phá họai nghiêm trọng - Ảnh 2.

Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Các mô hình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc, nhiều linh vật ngựa trưng bày tại khu vực công viên hồ Tâm Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhân viên bán xe điện loan tin "xăng đã lên 34.000 đồng, mai kia còn lên 40.000 đồng" bị xử lý
Tags

tỉnh quảng trị

linh vật Quảng Trị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại