Xe bị phạt nguội có được đăng kiểm không?

TIẾN THẮNG |

Nhiều chủ phương tiện quan tâm khi xe bị “dính” phạt nguội thì có được đăng kiểm không?

Khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Trường hợp phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì thông tin sẽ được gửi đến cơ quan đăng kiểm để phối hợp xử lý.

Khoản 6 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BGTVT) nêu rõ: Trước khi kiểm định, đơn vị đăng kiểm phải tra cứu dữ liệu vi phạm hành chính. Nếu phương tiện có thông báo “chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt”, cơ quan đăng kiểm sẽ tạm dừng kiểm định.

Xe bị phạt nguội có được đăng kiểm không? thông tin chi tiết cần biết - Ảnh 1.

Trường hợp xe bị phạt nguội chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn được đăng kiểm bình thường (Ảnh minh họa)

Trường hợp cụ thể:

1. Xe có vi phạm nhưng chưa có quyết định xử phạt chính thức thì chủ phương tiện vẫn được đăng kiểm bình thường.

2. Xe đã có quyết định xử phạt nhưng chưa nộp phạt: Hệ thống cảnh báo và đơn vị đăng kiểm sẽ từ chối đăng kiểm cho đến khi người vi phạm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

3. Xe đã nộp phạt và hoàn tất thủ tục: Cơ quan đăng kiểm sẽ xóa cảnh báo trên hệ thống và xe được đăng kiểm bình thường.

Những trường hợp cố tình không nộp phạt, chủ phương tiện không chỉ bị từ chối đăng kiểm mà còn có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020).

Do đó, chủ phương tiện cần chủ động tra cứu tình trạng phạt nguội tại: Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (https://www.csgt.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Việc thực hiện sớm nghĩa vụ nộp phạt không chỉ tránh bị gián đoạn đăng kiểm mà còn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng phương tiện.

