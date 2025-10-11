Xe bị ngập nước, hư hỏng do bão lụt có được bảo hiểm đổi xe mới không?

Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ lụt tại Thái Nguyên để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó có hàng loạt ô tô bị ngập sâu trong bùn nước suốt nhiều ngày. Nhiều chủ xe rơi vào cảnh khốn đốn khi phương tiện hư hỏng nặng, phải chờ cứu hộ và sửa chữa tốn kém.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi được nhiều người quan tâm: Xe bị ngập nước sẽ được bảo hiểm bồi thường như thế nào? Có đổi xe mới khi xe hư hỏng quá nặng không?

Về vấn đề này, các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết mức bồi thường phụ thuộc vào loại hình bảo hiểm mà chủ xe đã mua, mức độ thiệt hại của phương tiện và nguyên nhân dẫn đến ngập. Cụ thể, chỉ khi chủ xe có gói bảo hiểm vật chất kèm điều khoản mở rộng "thủy kích – ngập nước", công ty bảo hiểm mới chi trả thiệt hại.

Xe bị thủy kích

Ông Trần Thanh Long, giám định viên của một hãng bảo hiểm xe cơ giới, cho biết với trường hợp ngập nhẹ – khi xe chỉ bị ảnh hưởng phần gầm, hệ thống điện và động cơ chưa hư hại – bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí như vệ sinh, sấy khô, thay dầu mỡ, kiểm tra hệ thống điện, thường dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng tùy dòng xe.

Ngược lại, với trường hợp ngập nặng gây thủy kích động cơ, nếu xe chết máy do chủ xe cố khởi động trong vùng ngập, dẫn đến cong tay biên, vỡ lốc máy, mức bồi thường chỉ còn 30% – 50% chi phí sửa chữa, tùy điều khoản hợp đồng. Một số công ty bảo hiểm thậm chí có thể từ chối bồi thường nếu xác định người lái cố tình khởi động xe khi đang ngập.

Giám đốc một đại lý ô tô tại TP HCM cho biết thêm, không phải mọi bộ phận hư hại đều được thay mới. "Bộ phận nào khắc phục được thì sửa, không thay thế hoàn toàn. Vì vậy, khi mua bảo hiểm, chủ xe cần đọc kỹ điều khoản để tránh tranh chấp sau này, bởi thiệt hại cuối cùng thường thuộc về người mua" - vị này nói.

Trong trường hợp hư hỏng toàn bộ, nếu chi phí sửa chữa vượt quá 75% giá trị xe tại thời điểm xảy ra tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ xem là tổn thất toàn bộ. Khi đó, chủ xe được bồi thường theo giá trị thị trường của xe, chứ không được đổi xe mới.

Ông Đoàn Minh Thịnh, chủ gara ô tô tại phường Bình Trưng, TP HCM, cho biết: "Nhiều khách hàng hiểu lầm rằng xe ngập nặng sẽ được đổi xe mới, nhưng thực tế chỉ được bồi thường theo giá trị còn lại của xe, trừ khấu hao và dựa trên giá thị trường. Xe chỉ được bồi thường 100% khi xác định là mất toàn bộ và chủ xe bàn giao xe cũ lại cho công ty bảo hiểm."

Theo các chuyên gia, để được bảo hiểm chi trả đầy đủ, khi mua bảo hiểm, chủ xe cần kiểm tra kỹ hợp đồng – đặc biệt là điều khoản "thủy kích – ngập nước". Trong mùa mưa, tuyệt đối không cố khởi động xe đang ngập, nên chụp ảnh hiện trường, gọi cứu hộ và thông báo cho công ty bảo hiểm trong vòng 24 giờ để được hướng dẫn kịp thời.