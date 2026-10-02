HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe bán tải tông tử vong người đàn ông ngồi vỉa hè ở Lâm Đồng

NGUYÊN GIÁP
|

Trong lúc quay đầu xe, chiếc xe bán tải đã tông trúng người đàn ông đang ngồi bên đường ở phường Nam Gia Nghĩa khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 2/10, ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa ( Lâm Đồng ) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giữa xe bán tải và một người ngồi trên vỉa hè khiến nạn nhân tử vong.

Tai nạn giao thông tại Lâm Đồng: Xe bán tải tông tử vong người đàn ông ngồi vỉa hè - Ảnh 1.

Cảnh xe bán tải quay đầu tông trúng người ngồi trên vỉa hè ở phường Nam Gia Nghĩa. Ảnh: Cắt từ video

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, ông Lý Trung Thủy (24 tuổi, trú xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 49A-801.32, di chuyển từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về hướng trung tâm Gia Nghĩa.

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, trong lúc quay đầu, xe bán tải va chạm với một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đang ngồi bên vỉa hè.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế và người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

“Hiện tại phường đang phối hợp với cơ quan chức năng và người chủ xe bán tải để lo hậu sự cho nạn nhân vì nạn nhân là người không có nhân thân, cơ nhỡ” , ông Quốc cho hay.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều 1/10, Công an xã Tân Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ người đàn ông tử vong tại bờ biển thôn Kê Gà trong tình trạng cơ thể bị cháy cạnh chiếc xe máy.

Theo lực lượng chức năng, tại hiện trường, bên cạnh thi thể người đàn ông bị cháy còn phát hiện một xe máy bị ngã, cháy trơ khung, chỉ còn phần động cơ và bánh sau.

Người đàn ông chưa rõ tung tích, khoảng 35 tuổi. Toàn bộ cơ thể nạn nhân bị cháy xém, khuôn mặt biến dạng. Người này cao khoảng 1,6 m, quần áo đã cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Thành phong tỏa hiện trường, bảo vệ các dấu vết liên quan.

Tags

Lâm Đồng

Gia Nghĩa

xe bán tải

Trung Thủy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại