Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra khoảng 20 giờ ngày 30-1, tại tuyến đường qua thôn Quyết Tiến, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Ảnh: MXH

Thời điểm trên, ông D.K.T. (SN 1980) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 21C-087.xx, trên xe chở theo bà T.T.T. (SN 1982), ông T.V.T. (SN 1978) và ông T.D.T. (SN 1984, cùng trú tại thôn Minh An, xã Quy Mông). Khi đến địa điểm trên, xe bán tải bất ngờ lao xuống suối sâu bên đường cách khoảng 4-5 m, lật ngửa.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông T.V.T. tử vong tại hiện trường. Ông D.K.T. bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vong sau đó. 2 người còn lại trên xe bị thương, đang được theo dõi sức khỏe.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.