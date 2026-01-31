HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội: Ô tô con lao xuống sông Nhuệ, tài xế may mắn thoát nạn

Thanh Hà |

Rạng sáng 31/1, ô tô con đang di chuyển bất ngờ mất lái lao xuống sông Nhuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội) dẫn đến hư hỏng nặng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ô tô con lao xuống sông Nhuệ tại Hà Nội , tài xế may mắn thoát nạn - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc xe ô tô BKS 30G-667.XX gặp nạn tại khu vực sông Nhuệ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH khu vực số 31 và Đội CC&CNCH khu vực số 5 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Ô tô con lao xuống sông Nhuệ tại Hà Nội , tài xế may mắn thoát nạn - Ảnh 2.

Ô tô lao xuống sông.

Tại hiện trường, xe ô tô nằm dưới sông Nhuệ và bị hư hỏng nặng, túi khí bung. Lực lượng chức năng sau đó đã lai dắt đưa phương tiện lên bờ.

Bước đầu xác định vụ việc không thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

