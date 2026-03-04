Hyundai Thành Công mới đây cho biết triển khai chương trình ưu đãi mới, áp dụng trong tháng 3 này.

Theo đó, nhiều mẫu xe của hãng sẽ được hỗ trợ giá bán trực tiếp kèm một số phần quà khác; trong đó, một số mẫu còn được nâng hạn bảo hành. Các mẫu xe như Accent, Stargazer cũng được ưu đãi, tạo điều kiện tiếp cận xe cho cả nhóm khách chạy dịch vụ lẫn khách hàng cá nhân hay gia đình.

Hyundai Stargazer đang được ưu đãi tới gần 110 triệu đồng.

Một trong những mẫu đáng chú ý trong đợt giảm giá này là mẫu Hyundai Stargazer. Đây là mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ thuộc phân khúc B-MPV, tương tự các xe như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, hay Toyota Veloz Cross. Theo thông tin được phát đi, Stargazer đang được ưu đãi 107 triệu đồng, trong đó có hỗ trợ giá trực tiếp, quyền lợi khách hàng hạng Bạch Kim, và gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km - tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Stargazer được đánh giá là một trong những mẫu xe có giá trị sử dụng rất tốt trong tầm giá khi có nhiều tính năng, trang bị hay tùy chọn ít thấy trong phân khúc, điển hình như ghế cơ trưởng hàng 2, bàn gấp. Đây cũng là mẫu xe có trục cơ sở lớn nhất phân khúc, mang đến không gian rộng rãi, thoải mái.

Hiện tại, mẫu xe này có giá niêm yết chỉ từ 489 triệu đồng với phiên bản thấp nhất, tiếp đến là 559 cho phiên bản Stargazer X và 599 cho phiên bản Stargazer X Cao cấp.

Hyundai Stargazer là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có hàng ghế thứ 2 tách rời.

Tương tự Stargazer, nhiều mẫu xe khác cũng đang được hỗ trợ hàng chục triệu đồng cùng gói nâng hạn bảo hành, như Grand i10 - 51 triệu đồng, Accent - 69 triệu đồng, hay cao nhất là Santa Fe - 220 triệu đồng.

Thông tin do Hyundai Thành Công phát đi nêu thêm rằng giá trị khuyến mại áp dụng với cả xe sản xuất trong năm 2025 và 2026, có thể có khác biệt giữa các năm sản xuất và phiên bản.

STT Model Giá trị khuyến mại tối đa (VND) Chi tiết ưu đãi 1 Hyundai Grand i10 51.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước). 2 Hyundai Accent 69.000.000 3 Hyundai Stargazer 107.000.000 4 Hyundai Santa Fe 220.000.000 5 Hyundai Palisade 200.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. 6 Hyundai Creta 50.000.000 7 Hyundai Tucson 58.000.000

Cùng với Stargazer, hai mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam trong năm 2025 là Creta và Tucson cũng có tên trong chương trình với mức hỗ trợ cao nhất gần 60 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 cũng là mẫu xe đáng chú ý trong danh sách lần này, bởi trong các chương trình gần đây, mẫu xe này chỉ đi kèm gói gia hạn bảo hành.