Vừa mới đây, nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh của mẫu Hyundai Stargazer đời mới, được cho là sắp chính thức ra mắt Việt Nam.

Ảnh: Mạng xã hội

Dựa trên hình ảnh, có thể thấy rằng chiếc xe xuất hiện là phiên bản Facelift, tương tự phiên bản đã được giới thiệu tại Indonesia trước đây. Phiên bản này của Stargazer có thiết kế vuông vức hơn, mang phong cách SUV thay vì thuần thiết kế MPV như phiên bản hiện tại.

Điểm mới có thể nhận thấy ngay là thiết kế lưới tản nhiệt trước, gợi rõ vẻ hầm hố để tương thích với phong cách thiên hướng SUV. Cùng với đó, cụm đèn pha của xe đã được đẩy lên phía trên. Trong khi ở phiên bản hiện tại, đèn xi nhan trước đặt cùng cụm đèn pha, phiên bản mới đã sử dụng một phần của dải LED ban ngày làm đèn xi nhan. Cách làm này giúp cụm đèn pha trở nên tinh gọn hơn.

Hyundai Stargazer đời mới tại Việt Nam, dường như sắp được cho ra mắt chính thức.

Tham khảo từ thị trường nước ngoài, thiết kế phía sau của xe cũng có sự thay đổi, phù hợp với phong cách SUV hơn.

Theo đó, Hyundai đã chuyển cụm biển số xuống cản sau của xe, giải phóng khu vực trung tâm của nắp cốp. Cách làm này khiến nắp cốp trông thoáng hơn, dòng chữ tên xe vì thế cũng trở nên nổi bật hơn trước.

Hyundai Stargazer Facelift tại nước ngoài. Ảnh: Paultan

Được biết, Hyundai Stargazer là một trong những đối thủ nhiều tiềm năng trong phân khúc B-MPV (còn gọi là MPV cỡ nhỏ). Các mẫu xe trong dòng này thu hút khách hàng nhờ chi phí mua và sở hữu hợp lý, kích thước vừa đủ sử dụng trong đô thị, nhưng lại có 7 chỗ ngồi. Trong phân khúc này, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, hay Suzuki XL7 là nhữn cái tên nổi bật; song, với thế mạnh riêng, Stargazer thế hệ mới có thể trở thành cái tên đáng gờm.

Ở phiên bản hiện tại, Hyundai Stargazer có giá bán từ 489-599 triệu đồng - là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc. Theo chương trình ưu đãi mới nhất, mẫu xe này đang được hỗ trợ cao nhất tới 107 triệu đồng.

Đến nay, Hyundai Thành Công (đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) chưa phát đi thông tin chính thức nào về Stargazer.