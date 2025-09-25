Xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã khảo sát, dự kiến thời gian di chuyển ngôi nhà

Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của hàng xóm xảy ra tại tổ dân phố số 7, phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, tối 24/9, ông Hữu và "thần đèn" Hoàng Đình Bách đã có buổi gặp mặt để trao đổi về phương án di chuyển ngôi nhà, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách thông tin, qua xem xét thực tế, đây là căn nhà ống 2 tầng, vị trí căn nhà cách vị trí thửa đất cần di chuyển đến khoảng 20m, để có phương án tốt nhất di chuyển căn nhà cần xem xét kỹ thổ nhưỡng tại khu vực.

Về cơ bản, phương án sẽ là đào, cắt móng nhà rồi nâng lên, sau đó làm đường đi và sử dụng các thiết bị kỹ thuật kéo căn nhà từ vị trí đất xây nhầm sang đúng vị trí đất của ông Hữu. "Thần đèn" Hoàng Đình Bách nói thêm, việc di chuyển căn nhà có thuận lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào phần thổ nhưỡng ở khu vực.

Ông Hữu sẽ thuê "thần đèn" di chuyển ngôi nhà 2 tầng về đúng vị trí. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Ngôi nhà 2 tầng (khoanh đỏ) sẽ được di dời về đất của ông Hữu (khoanh vàng).

Khi di chuyển căn nhà đi dọc thì sẽ vững hơn, nhưng ở vị trí này sẽ phải lựa chọn phương án đi ngang, do đó có độ nghiêng nhất định. Việc di chuyển ngôi nhà cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều nếu thổ nhưỡng không tốt. Với căn nhà của ông Hữu, ông Bách dự định sử dụng 8 nhân lực để di chuyển căn nhà trong thời gian khoảng 40 ngày.

Trước đó, ông Hữu cho biết thời gian qua đã nhiều lần liên hệ với bà Loan để có thể mua lại lô đất xây nhầm song bà Loan tránh mặt không gặp. Do đó, gia đình ông Hữu thống nhất nhờ "thần đèn" di chuyển căn nhà xây nhầm về đúng vị trí đất của mình.

Tháng 11/2024, bà Trân Thị Kim Loan phát hiện một thửa đất của mình tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng đã bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ xây dựng nhà. Mảnh đất này bà mua từ tháng 9/2024 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Hữu cho biết có liên hệ với bà Loan để thương lượng mua lại lô đất nhưng bất thành.

Gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Ông này cũng đưa ra phương án giải quyết là muốn gia đình bà Loan đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng. Bà Loan không đồng ý nên đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng.

Bà Loan sau đó đã gửi đơn bổ sung yêu cầu ông Hữu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông này chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần 1 năm nay. Tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 162 triệu đồng. Tiếp đó, chủ đất cũng đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an phường Thiên Hương tố cáo ông Đỗ Văn Hữu về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.