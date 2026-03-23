HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xây ký túc xá, lộ ra 3 ngôi mộ cổ chứa “vật thể lạ”

Anh Thư |

(NLĐO) - Cuộc khảo sát trước khi xây dựng một khu túc xá sinh viên mới ở TP Rome - Ý đã hé lộ 3 ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 1.800 năm.

Theo Live Science, các nhà khảo cổ Ý đã phát hiện ra 3 bộ xương được chôn cất với một chiếc đinh sắt trên ngực bên trong 3 ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 1.800 năm ở miền Nam TP Rome - Ý.

Đây là cuộc khai quật mang tính chất phòng ngừa do Bộ Văn hóa Ý chỉ đạo, trước khi khởi công xây dựng khu ký túc xá sinh viên mới trên đường Via Ostiense, gần Vương cung thánh đường San Paolo Fuori le Mura ở Rome.

Xây ký túc xá, lộ ra 3 ngôi mộ cổ chứa “vật thể lạ” - Ảnh 1.

Một khu vực mới của nghĩa trang Ostiense cổ đại đã được khai quật, bao gồm 3 ngôi mộ chứa "vật thể lạ" - Ảnh: BỘ VĂN HÓA Ý

Khu vực mà 3 ngôi mộ cổ được phát hiện là một phần chưa từng được biết đến của nghĩa trang Ostiense cổ đại, vốn đã được khai quật từ năm 1919.

Theo nhà khảo cổ Diletta Menghinello từ Cục Giám sát đặc biệt của Bộ Văn hóa Ý tại Rome, những chiếc đinh được đặt bên trong 3 ngôi mộ nói trên là một tập tục được ghi chép rõ ràng trong thời kỳ La Mã và các giai đoạn sau này.

Chiếc đinh được cho là giúp bảo vệ cả người sống lẫn người chết: Người xưa tin rằng nếu đặt nó trên ngực, người chết không thể sống lại thành ma cà rồng, hay một thực thể tâm linh đáng sợ nào khác.

Ngoài 3 ngôi mộ chứa "vật thể lạ", các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều ngôi mộ khác cùng thời và thuộc về những thời kỳ sau, nhiều cái được bảo tồn đặc biệt tốt, theo Heritage Daily.

Họ cũng đã khai quật một cụm gồm 5 công trình kiến trúc tang lễ thời đế chế La Mã, nằm cách mặt đất khoảng 1 mét. Các công trình này, được bố trí dọc theo trục Đông Bắc - Tây Nam, có mặt bằng hình tứ giác và trần hình vòm.

Phía trước chúng là 2 công trình tang lễ khác nhỏ hơn và một công trình tương đương được xây dựng vuông góc.

Gần đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra một hội trường hình bán nguyệt, cùng với một căn phòng lớn khác được xây bằng gạch với dấu vết của sàn khảm.

Công dụng ban đầu của chúng vẫn chưa được biết và sẽ được nghiên cứu thêm khi các cuộc khai quật tiếp tục.

Các phát hiện cho thấy quy mô đáng ngạc nhiên của khu nghĩa trang cổ này. Cách bố trí cho thấy vào thời Hậu Cổ đại, một khu nghĩa địa đơn giản hơn đã phát triển phía sau các lăng mộ hoàng gia đồ sộ thời kỳ trước.

Khu nghĩa địa sau này chứa các huyệt mộ khiêm tốn, được xếp chồng sát nhau và ngăn cách với các công trình trước đó bởi một bức tường dài bằng đá núi lửa.

Muốn quần áo khô nhanh hơn, hãy làm thế này với máy giặt: Ai cũng làm được
Tags

mộ cổ

khai quật

khảo cổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại