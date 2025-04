Xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải đặt an ninh, an toàn lên cao nhất

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) tại phiên họp sáng 14-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về vấn đề này. Các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, song lưu ý, hồ sơ dự án hiện chưa đầy đủ (chưa có báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật; báo cáo đánh giá tác động của chính sách), trong khi đây là những cơ sở hết sức quan trọng.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị quy định rõ cơ quan có đủ thẩm quyền, năng lực kỹ thuật và quản lý; hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các điều ước quốc tế liên quan. Đây cũng là ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị tiếp tục rà soát, đối chiếu các quy định của dự thảo luật với các luật có liên quan và các điều ước quốc tế như công ước về an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cam kết của Việt Nam tại các hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu… Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp thu ý kiến này và cho biết sẽ nghiên cứu, chỉnh lý.

Dẫn chứng việc lạm dụng kháng sinh và hệ lụy lâu dài, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị có cách đặt vấn đề và giải quyết chặt chẽ, phòng ngừa từ xa nguy cơ trong hoạt động sử dụng phóng xạ. Đồng ý về nguyên tắc phân cấp phân quyền, song ông Phan Văn Mãi bày tỏ băn khoăn về thẩm quyền quyết định dự án điện nguyên tử của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

“Phải có sự thống nhất về nguyên tắc. Để phê duyệt dự án thì đều phải tập hợp, hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ, không phải cứ giao Thủ tướng là nhanh hơn”, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính bình luận. Ông cũng cho rằng thời điểm có hiệu lực của luật này ngay từ 1-7 là khó khả thi, vì chắc chắn chưa thể chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn.

Phản hồi, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề mới, phải đặt an ninh, an toàn lên trên hết.

“Đúng là phải làm rõ cơ sở để đề nghị phân cấp, phân quyền. Cá nhân tôi cho là chủ trương xây dựng thì Quốc hội quyết; còn dự án cụ thể thì có thể phân cấp cho Thủ tướng quyết định các dự án quy mô nhỏ và vừa. Quy mô lớn, ví dụ trên 2.000MW như nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận thì vẫn do Quốc hội quyết”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn, đặc biệt là khâu đánh giá tác động của chính sách này. Ông cũng bày tỏ mong muốn UBTVQH ủng hộ thông qua luật tại kỳ họp thứ 9 để có cơ sở triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hiện đã trên “bệ phóng”.