Quyền lực đặc biệt đó chính là Quyền dừng công việc ngay lập tức - mà không lo hậu quả, được Nestlé trao cho tất cả mọi nhân viên trên toàn cầu. Nhờ chính sách an toàn này, có thể thấy mỗi nhân viên của Nestlé chính là "ông chủ" thực sự của Tập đoàn.

Năm 2024, Nestlé ghi nhận một tỷ lệ đáng kinh ngạc. 1,14% là con số chỉ tỷ lệ chấn thương trên một triệu giờ làm việc của Tập đoàn Nestlé, theo Phụ lục 4 của Báo cáo Phi Tài chính mới nhất của Tập đoàn.

Tỷ lệ này cho thấy cam kết "Con người là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi nên việc chăm sóc nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động là vô cùng quan trọng" của tập đoàn chế biến thực phẩm và đồ uống đa quốc gia của Thụy Sĩ quan trọng và được đặt lên trên hết như thế nào.

Con số 1,14% sẽ kể phần nào câu chuyện trong nỗ lực đảm bảo an toàn và hạnh phúc trong lao động của công ty sở hữu 227.000 nhân viên trên toàn cầu.

Nestle trao "quyền lực tối cao" của nhân viên

Nestlé áp dụng Chiến lược An toàn Toàn cầu, nhấn mạnh chính sách "không khoan nhượng" đối với thương tích nghiêm trọng và tử vong; đồng thời sử dụng đổi mới kỹ thuật số để hỗ trợ con người. Nổi bật trong số những chính sách đó là Zero Harm (không tai nạn lao động).

Ảnh: Nestlé

Zero Harm của Nestlé nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là cung cấp môi trường làm việc không tai nạn, không thương tích cho tất cả mọi nhân viên trên toàn cầu.

Để thực hiện chính sách này, Tập đoàn áp dụng cách tiếp cận chủ động để ngăn ngừa tai nạn, loại bỏ rủi ro và thúc đẩy hành vi an toàn. Điều này bao gồm việc trao quyền cho nhân viên tự dừng công việc ngay lập tức và lên tiếng nếu gặp tình huống không an toàn.

Quyền này được gọi là Stop work authority (SWA) - Quyền dừng công việc. Điều đặc biệt của quyền SWA chính là nhân viên Nestlé không những được đảm bảo an toàn mà hoàn toàn không phải lo sợ hậu quả khi thực hiện quyền này.

Công việc sẽ được giữ nguyên trạng thái tạm dừng cho đến khi một người có thẩm quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp sau đó.

Nhìn rộng ra trên thế giới, quyền Stop Work Authority (SWA) đặc biệt phổ biến trong các ngành công nghiệp rủi ro cao như dầu khí, xây dựng và sản xuất. Một số công ty lớn như ExxonMobil, Chevron và BP trong ngành dầu khí có các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và trao quyền này cho nhân viên.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo Zero Harm được thực hiện cao nhất, Nestlé đã áp dụng loạt công nghệ cao nhằm phục vụ con người như Mô hình dự đoán rủi ro; Nền tảng An toàn Kết nối; Thực tế ảo (VR).

Theo đội ngũ An toàn Toàn cầu của Nestlé, mô hình rủi ro dự đoán kỹ thuật số liên tục cập nhật với các biến số để dự đoán các mối đe dọa tại nơi làm việc. Trong khi đó Nền tảng An toàn Kết nối được sử dụng để đào tạo dựa trên bản đồ rủi ro, bao gồm các kỹ năng cứu sống và sơ cứu. Đặc biệt, Thực tế ảo (VR) được áp dụng để nâng cao hiệu quả học tập, với tỷ lệ ghi nhớ tăng từ 10% (tài liệu đọc) lên 75%.

Zero Harm không chỉ là một mục tiêu mà còn là nền tảng để xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh và động lực, góp phần vào hiệu suất làm việc và sự bền vững dài hạn của Tập đoàn.

Ngoài Zero Harm, Nestlé thực hiện các sáng kiến như Lộ trình Sức khỏe Nhân viên (2024–2026) tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần; với các chương trình như My Health Numbers (hơn 235.000 nhân viên tham gia vào năm 2024) và #HealthyLives (hơn 38.000 nhân viên hoàn thành đào tạo vào năm 2024).

Các sáng kiến này bao gồm hội thảo sức khỏe, phòng nghỉ ngơi tại 48% quốc gia vào năm 2024, và căng-tin cung cấp bữa ăn lành mạnh (95,8% vào năm 2024)... nhằm nâng cao hạnh phúc và hiệu suất làm việc.

Tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam thực hiện cam kết Zero Harm thông qua chiến lược phát triển bền vững toàn diện, bao gồm bảo vệ lao động, giảm phát thải, tái chế rác thải, và hỗ trợ cộng đồng.

Các sáng kiến cụ thể như "Zero Waste to Landfill," giảm CO2, và sử dụng bao bì thân thiện môi trường minh chứng cho nỗ lực này, với mục tiêu dài hạn là đạt Net Zero vào năm 2050.

Theo Nestlé Vietnam's Sustainability Strategy, một thành tựu đáng chú ý là từ năm 2015, tất cả các nhà máy của Nestlé tại Việt Nam đã đạt "Zero Waste to Landfill" - nghĩa là Không chôn lấp chất thải (ZWTL). Sáng kiến này giúp tiết kiệm chi phí năng lượng tối ưu, đồng thời giảm áp lực lên môi trường.

Đây là một cách tiếp cận tích hợp, phản ánh cam kết mạnh mẽ của Nestlé trong Zero Harm và đóng góp tích cực cho Việt Nam.