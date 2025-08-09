Khởi đầu cho một hành trình bền vững

Là định chế tài chính đóng vai trò chủ lực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank nhận thức rõ rằng xanh hóa hoạt động nội bộ là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), đặc biệt ở trụ cột E-Environment. Chương trình hành động hướng tới môi trường trong hoạt động nội bộ của Agribank giai đoạn 2025 - 2026 vừa được ban hành được thiết kế dựa trên Bộ tiêu chuẩn ESG giai đoạn 2024 - 2030 nhằm đồng bộ với Chiến lược tăng trưởng xanh, mục tiêu kinh tế tuần hoàn và cam kết giảm phát thải ròng của Việt Nam.

Một số nội dung đã được Agribank thực hiện trong những năm gần đây như tiết kiệm điện, nước, giấy, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần hay thí điểm mô hình Điểm giao dịch xanh đã mang lại những kết quả tích cực ban đầu. Tuy nhiên, phần lớn giải pháp trong chương trình lần này là bước triển khai mới, mang tính đồng bộ và hệ thống, hướng tới việc thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc từ chính bên trong.

Trước hết, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các biện pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu lãng phí. Ngân hàng đã triển khai mạnh mẽ việc số hóa quy trình văn phòng, sử dụng chữ ký số, lưu trữ hồ sơ điện tử và gửi tài liệu qua email thay vì in ấn truyền thống. Ngoài ra, việc thiết lập chế độ in hai mặt mặc định và sử dụng mã QR thay cho tài liệu giấy trong các cuộc họp sẽ giảm đáng kể lượng giấy tiêu thụ và tiết kiệm chi phí vận hành. Đây là bước đi hiệu quả, không chỉ giúp bảo vệ rừng mà còn thể hiện sự tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời với việc giảm thiểu giấy, tại các chi nhánh trên toàn hệ thống Agribank, một sự thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa đã và đang diễn ra, đó là chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần”. Ngân hàng chủ động loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như chai thủy tinh, ống hút tre và túi vải. Những hành động này đã gửi đi thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích mọi người cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, một trong những vấn nạn đe dọa hành tinh.

Ngân hàng chủ động loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như cốc giấy, ống hút tre và túi vải

Tiếp tục hành trình xanh hóa, Agribank cũng tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng và nước. Để tối ưu hóa việc sử dụng, Agribank lên kế hoạch triển khai hàng loạt giải pháp thông minh như lắp đặt đèn LED tiết kiệm điện, cảm biến ánh sáng để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên... Bên cạnh đó, vòi nước cảm biến và việc kiểm tra rò rỉ định kỳ cũng góp phần tiết kiệm nước hiệu quả. Agribank thậm chí còn tiến xa hơn khi nghiên cứu và triển khai việc tái sử dụng nước xám cho các mục đích phụ trợ, thể hiện sự quản lý tài nguyên một cách khoa học và bền vững.

Hoạt động lưu trữ hồ sơ điện tử không chỉ giảm các thao tác thủ công mà còn mang lại hiệu quả cao khi tiết kiệm giấy

Hiểu được tác động của khí thải phương tiện giao thông đến môi trường, Agribank đã triển khai các sáng kiến khuyến khích giao thông xanh. Ngân hàng bước đầu lên phương án, đề xuất hỗ trợ xe buýt đưa đón nhân viên, khuyến khích sử dụng xe đạp hoặc xe điện. Đối với đội xe công vụ, việc tối ưu hóa lộ trình và nhiên liệu được đặt lên hàng đầu, tiến tới mục tiêu chuyển đổi sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng trong tương lai gần. Đây sẽ là một nỗ lực đáng ghi nhận, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các đô thị.

Bên cạnh các mục tiêu trên, ngân hàng sẽ quản lý chất thải khoa học theo chuẩn thống nhất: phân loại rác tại nguồn, bố trí thùng rác phân loại kèm hướng dẫn trực quan; xử lý nước thải đúng quy chuẩn và kiểm tra định kỳ. Đây là hạng mục nhiều nơi đã thực hiện nhưng chưa đồng bộ, nên chương trình sẽ giúp thống nhất và nâng cao hiệu quả toàn hệ thống.

Xây dựng lối sống xanh và hệ thống giám sát chặt chẽ

Điểm đặc biệt và tạo nên sự khác biệt của Chương trình chính là việc xây dựng một lối sống xanh từ gốc rễ. Agribank không chỉ đưa ra các quy định mà còn tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo và truyền thông nội bộ để nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động.

Các hoạt động như “Vì tương lai xanh”, “Nói không với rác thải nhựa”, “Ngày di chuyển xanh”, “Thách thức sống xanh”… được phát động, tạo ra một phong trào thi đua sôi động và tích cực trong toàn hệ thống. Agribank cũng đã triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình “Điểm giao dịch xanh”, “Văn phòng xanh”, đồng thời gắn các tiêu chí xanh vào hệ thống thi đua khen thưởng, tạo động lực mạnh mẽ cho mỗi cá nhân.

Mô hình "Điểm giao dịch" được triển khai để lại dấu ấn tích cực đối với khách hàng

Quá trình triển khai chương trình được giám sát chặt chẽ và công khai. Các đơn vị định kỳ báo cáo, kết quả được công khai và những mô hình hiệu quả được khen thưởng kịp thời, nhân rộng ra toàn hệ thống.

Khởi đầu từ những thay đổi trong nội bộ, Agribank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một ngân hàng xanh toàn diện. Mỗi sáng kiến tiết kiệm, mỗi hành động xanh của cán bộ, người lao động hôm nay không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn xây dựng hình ảnh một ngân hàng tiên phong, có trách nhiệm và bền vững. Từ đó, những giá trị xanh tích cực ấy sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới khách hàng, đối tác và cộng đồng. Agribank không chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà còn truyền cảm hứng về một lối sống xanh, có trách nhiệm.

Giá trị chiến lược của bản Chương trình hành động

Việc ban hành Chương trình hành động hướng tới môi trường trong hoạt động nội bộ của Agribank giai đoạn 2025 - 2026 (chương trình) có nhiều ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Trước hết, đây là bước cụ thể hóa cam kết ESG và chiến lược quốc gia. Chương trình là phần triển khai thiết thực của Bộ tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) trong hệ thống Agribank giai đoạn 2024 - 2030, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược tăng trưởng xanh và kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Đây là cơ sở để Agribank không chỉ tuân thủ chính sách mà còn chủ động dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh trong ngành tài chính, ngân hàng.

Tiếp theo, chương trình mở ra cơ hội xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Trong bối cảnh ESG trở thành yêu cầu bắt buộc khi tiếp cận vốn quốc tế và mở rộng hợp tác, việc chủ động triển khai đồng bộ tiêu chí xanh sẽ giúp Agribank nâng cao uy tín thương hiệu, khẳng định năng lực cạnh tranh và đón đầu các tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe hơn.

Nhiều chiến dịch xanh của Agribank được tiến hành đã mang lại ý nghĩa tích cực cho môi trường

Song song với đó, chương trình sẽ từng bước nâng tầm văn hóa doanh nghiệp. Các tiêu chí xanh khi được tích hợp vào thi đua, khen thưởng sẽ định hình hành vi, nhận thức của cán bộ, nhân viên. Văn hóa xanh vì thế không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà trở thành thói quen, thành lối sống bền vững, từ đó lan tỏa sang khách hàng và cộng đồng.

Đặc biệt là tác động xã hội và môi trường của chương trình sẽ ngày càng rõ nét khi được triển khai đồng bộ: giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, cải thiện môi trường sống; đồng thời tạo hiệu ứng truyền cảm hứng cho khách hàng, đối tác, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư xanh trong xã hội.

Với chương trình hành động xanh vừa ban hành, Agribank đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một chiến lược phát triển bền vững từ nội tại. Một số nội dung đã được triển khai, tạo nền móng tốt; nhiều giải pháp mới đang được chuẩn bị để sớm đi vào thực tế trong giai đoạn 2025 - 2026.