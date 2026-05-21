HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xăng E10 bán trên toàn quốc từ 1-6, sẽ có giá hấp dẫn hơn xăng khoáng

Thùy Linh
|

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học E10 và xăng khoáng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Đề xuất giảm thuế để xăng E10 hấp dẫn hơn xăng khoáng năm 2026 - Ảnh 1.

Xăng E10 sẽ bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

Về lộ trình, dự thảo Nghị quyết nêu rõ giai đoạn 1 (đến 31-5-2026), khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung E10, hạ tầng phối trộn và phân phối đến người tiêu dùng xăng (PVOil, Petrolimex) mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình, các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp (mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp) để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn.

Giai đoạn 2 (từ 1-6-2026), triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2025/TTBCT.

Theo đó, kể từ ngày 1-6-2026, mặt hàng E10RON95-III được xác định để thực hiện công bố giá cơ sở.

Nhiều giải pháp khuyến khích sử dụng xăng E10

TIN LIÊN QUAN

Để khuyến khích sử dụng xăng E10, dự thảo Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10… để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng khuyến khích phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, sử dụng xăng sinh học ổn định lâu dài.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thuê dịch vụ thử nghiệm và đơn giản hóa quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học và chính sách khuyến khích sản xuất E100 trong nước bền vững. Đánh giá và công bố các chỉ số về giảm phát thải khi sử dụng xăng E5, E10 để phục vụ công tác truyền thông.

UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng sinh học; Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E5, E10 lưu thông trên địa bàn.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học chủ động kế hoạch tạo nguồn xăng khoáng và E100, nâng cấp hạ tầng phối trộn và hệ thống phân phối, xây dựng kế hoạch chuyển đổi kinh doanh mặt hàng xăng E10 tại hệ thống phân phối của thương nhân hoàn thành trước thời điểm 1-6-2026. Nghiêm túc thực hiện lộ trình chuyển đổi và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng quy chuẩn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại