Xăng E10 - Loại nhiên liệu mới có mặt tại mọi cây xăng từ 1/6: Những điều người dân cần biết

Kể từ ngày 1/6/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (thuộc Bộ Công Thương) đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn;

Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin ngày 19/5.

Đây là tin tốt đối với những doanh nghiệp chấp hành quy định cũng như đối với hàng triệu người sử dụng phương tiện giao thông (xe máy, ô tô...). Vì sao?

Vì xăng E10 là bước khởi đầu trong lộ trình nhiên liệu sinh học của nước ta, tiến tới việc sử dụng xăng E15, E20 hoặc cao hơn. Tất cả nhằm cải thiện môi trường, chất lượng không khí, hướng đến mục tiêu quốc gia Net Zero 2050.

Nhân viên PVOIL nhập xăng E10 vào bồn chứa. Ảnh: PVOIL

Xăng E10 là gì? Có gì khác xăng thường?

Xăng E10 là loại nhiên liệu gồm 90% xăng không chì thông thường và 10% Ethanol — tên gọi E10 cũng xuất phát từ đó. Ethanol ở đây là cồn sinh học, được sản xuất từ các nguyên liệu nông nghiệp như mía, ngô, sắn - hoàn toàn tự nhiên và có thể tái tạo.

Hiểu một cách đơn giản, xe bạn vẫn chạy bình thường, chỉ là nhiên liệu "xanh" hơn một chút.

Xe của tôi có dùng được xăng E10 không?

Đây là mối quan tâm lớn nhất của nhiều người, và câu trả lời rất đáng mừng: Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu cho thấy xăng E10 tương thích với trên 90% phương tiện đang lưu hành hiện nay và không cần cải tạo động cơ.

Theo số liệu năm 2025 từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) áp dụng cho 5 thương hiệu thành viên (Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki), phần lớn các dòng xe máy trên thị trường hiện nay đều thích ứng tốt với xăng sinh học E10 mà không đòi hỏi bất kỳ chỉnh sửa kỹ thuật nào.

Để kiểm tra nhanh, bạn chỉ cần mở nắp bình xăng - thông tin nhiên liệu phù hợp thường được ghi ngay trên nắp bình hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng xe.

Lợi ích khi dùng xăng E10

Không chỉ là chấp hành quy định, dùng xăng E10 thực sự có lợi cho chính xe của bạn:

Động cơ chống kích nổ tốt hơn: Ethanol có trị số octane lên đến 109, cao hơn xăng thường, giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn, quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, qua đó tăng công suất và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Giảm khí thải độc hại: Việc phối trộn ethanol giúp cắt giảm khí CO và các hợp chất hữu cơ độc hại dư thừa, từ đó làm giảm phát thải và nâng cao chất lượng không khí.

Thị trường đã thử nghiệm thành công: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, thuộc Petrovietnam) cho biết, PVOIL đã triển khai bán thử nghiệm xăng E10 từ ngày 1/8/2025 tại Hà Nội và Hải Phòng, sau đó mở rộng dần ra nhiều tỉnh, thành phố.

Tính đến ngày 13/5/2026, đã có 715 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh xăng E10. Kết quả vận hành thực tế cho thấy xăng E10 do PVOIL pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trên phương tiện và từng bước được người tiêu dùng đón nhận.