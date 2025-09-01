Xác suất Mỹ tấn công Venezuela tăng lên mức cao nhất

Chiến hạm Mỹ hiện diện tại Biển Caribe.

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin đưa tin vào ngày 31 tháng 8 năm 2025 cho biết. Số lượng tàu chiến được ghi nhận đang tăng lên ở Biển Caribe, cũng như việc chuyển thêm các tài sản và vũ khí không quân đến các căn cứ trong khu vực.

Các tàu khu trục Jason Dunham và Gravely đang ở vùng biển trung tâm và phía đông Caribe. Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Lake Erie gần đây đã đi qua Kênh đào Panama từ Thái Bình Dương và hiện đang đồn trú ở phía tây nam của vùng biển này.

Tàu khu trục Minneapolis-St. Paul đã rời cảng Kingston của Jamaica vào tối ngày 28 tháng 8 và cũng đang có mặt tại vùng biển này. Tàu khu trục Sampson đã cập cảng Vasco Nunez de Balboa ở Panama và có thể sẽ hướng đến vùng biển Caribe, theo lộ trình của tàu tuần dương.

Ngoài ra, một nhóm đổ bộ đang hoạt động ở phía bắc vùng biển này, bao gồm tàu đổ bộ đa năng Iwo Jima và hai tàu sân bay trực thăng đổ bộ, San Antonio và Fort Lauderdale.

Ngoài việc tăng cường thành phần hải quân, hoạt động của không quân Mỹ trong khu vực cũng gia tăng.

Một máy bay chống ngầm P-8A đã được triển khai tới một căn cứ không quân ở Puerto Rico, và một máy bay không người lái MQ-9 được trang bị trạm tác chiến điện tử AN/ALQ-131 để bảo vệ chống lại các mối đe dọa radar đã được phát hiện.

Một máy bay chống ngầm P-3B của Hải quân Mỹ đã đến căn cứ không quân Curacao. Các chuyến bay của máy bay trinh sát quang học B-350 có căn cứ tại Quần đảo Virgin đã trở nên thường xuyên hơn, cũng như máy bay vận tải C-130J từ Căn cứ Không quân Eglin, nơi các đơn vị Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) của Mỹ đồn trú.

Các chuyến bay của những máy bay vận tải này có thiết bị điện tử đã được ghi nhận theo hướng Quần đảo Virgin và thành phố Cucuta của Colombia, nằm gần biên giới với Venezuela, nơi các đơn vị SOF của Mỹ đang hoạt động dưới vỏ bọc là huấn luyện viên.

Ngoài ra, một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ đã được phát hiện ở Biển Caribe khi đang tiến hành trinh sát lãnh thổ Venezuela.

Việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực làm dấy lên câu hỏi về mục đích và những hậu quả có thể xảy ra đối với Venezuela, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Caracas và Washington.

Lầu Năm Góc chưa công bố chính xác nhiệm vụ của các tàu Mỹ, trong khi Nhà Trắng ngày 28 tháng 8 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn ma túy tràn vào nước này.

Washington cũng đã cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu băng nhóm buôn bán cocaine Cartel de los Soles, vốn đã bị chính quyền Trump đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Washington gần đây còn tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro để đối mặt với các cáo buộc liên quan ma túy.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro ngày 28 tháng 8 tuyên bố các binh sĩ Mỹ không thể xâm nhập được Venezuela, và cam kết đất nước của ông đã chuẩn bị tốt để bảo vệ "hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Venezuela đã đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ bằng cách điều tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra bờ biển cũng như phát động chiến dịch tuyển mộ hàng ngàn thành viên dân quân để tăng cường phòng thủ.

Tổng thống Maduro và các quan chức Venezuela khác đã công khai lên án chiến dịch quân sự nói trên của Mỹ, gọi đó là nỗ lực "phi đạo đức và bất hợp pháp" nhằm thay đổi chế độ, theo Bloomberg.

Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada đã yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Washington chấm dứt "mọi hành động và mối đe dọa thù địch", tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela.