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Xác minh vụ ô tô va chạm thai phụ đi xe máy rồi rời hiện trường

Nguyễn Gia
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Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ một ô tô va chạm với thai phụ lái xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Tối 11/8, đại diện phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, Công an phường đã bàn giao vụ việc và hiện trường vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy do thai phụ cầm lái, xảy ra trên địa bàn đêm 10/8 cho Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai thụ lý.

Xe ô tô nghi là phương tiện trong vụ tai nạn được đậu trước nhà tài xế.

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Quy Nhơn cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 10/8 tại ngã tư đường Lê Duẩn - Trần Thị Kỷ.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, chị N.T.T. (SN 1989, đang mang thai) lái xe máy BKS 77L1-762.xx xảy ra va chạm với ô tô BKS 77A-079.xx do ông N.B (SN 1966, trú phường Quy Nhơn Nam) cầm lái.

Sau va chạm, chị T. và xe máy ngã xuống đường, sau đó được gia đình đưa đi kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Thai phụ N.T.T bị ảnh hưởng sức khỏe sau vụ va chạm với ô tô.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị N.T.T. thông tin, ngay sau va chạm, tài xế bước xuống xe với biểu hiện nghi say xỉn, đứng không vững.

Trong lúc chờ lực lượng chức năng, dù người dân xung quanh yêu cầu tài xế đưa tôi đi cấp cứu, nhưng người này vẫn buông những lời khó nghe và sau đó lên xe di chuyển khỏi hiện trường “, chị T. bức xúc.

Ngoài ra chị T. cho biết thêm, khi tài xế có ý định rời đi, người thân của chị đuổi theo đu bám vào cửa xe, tài xế vẫn không dừng lại.

Ngày 11/8, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng thông tin, hiện đơn vị đã mời tài xế N.B để xác minh, làm rõ.

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