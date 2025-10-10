Xác minh vụ người đàn ông cầm rựa gây náo loạn ở quán ăn

Ngày 10/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm rựa, đuổi chém người trên đường, nhưng mọi người tránh né được.

Hình ảnh cho thấy, người đàn ông còn dọa chém cả người vào khuyên can.

Người đàn ông qua bàn bên cạnh mời bia nhưng bị cô gái từ chối

Người đàn ông cầm rựa đuổi chém người gây náo loạn

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 9/10, tại một quán nhậu gần khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Bình Dương, TPHCM).

Theo thông tin từ người dân, thời điểm trên, người đàn ông cầm ly bia đi sang bàn bên cạnh mời một cô gái uống chung. Ngồi chung bàn với cô gái còn có nhiều người, cả nam và nữ.

Sau khi mời bia nhưng cô gái không uống, người đàn ông tức giận ném ly bia xuống bàn của nhóm cô gái rồi trở về bàn mình.

Người đàn ông dọa chém những người vào khuyên can Lúc này, giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Một lúc sau, người đàn ông rời khỏi quán nhậu. Khi trở lại, người này cầm rựa đuổi chém nhóm người chung bàn của cô gái. Các nạn nhân né tránh kịp thời nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến xác minh, làm việc với những người liên quan để giải quyết vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.