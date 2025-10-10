HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xác minh vụ người đàn ông cầm rựa gây náo loạn ở quán ăn

Hương Chi |

Người đàn ông cầm ly bia sang bàn bên cạnh mời cô gái uống chung nhưng bị từ chối. Tức giận, người này ném ly bia xuống bàn, sau đó chạy đi lấy rựa đuổi chém những người nam ngồi chung bàn với cô gái, song mọi người đều kịp né được.

Ngày 10/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm rựa, đuổi chém người trên đường, nhưng mọi người tránh né được.

Hình ảnh cho thấy, người đàn ông còn dọa chém cả người vào khuyên can.

Xác minh vụ người đàn ông cầm rựa gây náo loạn ở quán ăn- Ảnh 1.

Người đàn ông qua bàn bên cạnh mời bia nhưng bị cô gái từ chối

Xác minh vụ người đàn ông cầm rựa gây náo loạn ở quán ăn- Ảnh 2.

Người đàn ông cầm rựa đuổi chém người gây náo loạn

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 9/10, tại một quán nhậu gần khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Bình Dương, TPHCM).

Theo thông tin từ người dân, thời điểm trên, người đàn ông cầm ly bia đi sang bàn bên cạnh mời một cô gái uống chung. Ngồi chung bàn với cô gái còn có nhiều người, cả nam và nữ.

Sau khi mời bia nhưng cô gái không uống, người đàn ông tức giận ném ly bia xuống bàn của nhóm cô gái rồi trở về bàn mình.

Xác minh vụ người đàn ông cầm rựa gây náo loạn ở quán ăn- Ảnh 3.

Người đàn ông dọa chém những người vào khuyên can Lúc này, giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Một lúc sau, người đàn ông rời khỏi quán nhậu. Khi trở lại, người này cầm rựa đuổi chém nhóm người chung bàn của cô gái. Các nạn nhân né tránh kịp thời nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến xác minh, làm việc với những người liên quan để giải quyết vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Clip xe tải ủi đám đông tại chợ chuối khiến 3 người tử vong: 4 giây gây hậu quả thương tâm
Tags

hỗn chiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại