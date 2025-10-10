Xác minh vụ người đàn ông cầm rựa gây náo loạn ở quán ăn

Ngày 10/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm rựa, đuổi chém người trên đường, nhưng mọi người tránh né được.
Hình ảnh cho thấy, người đàn ông còn dọa chém cả người vào khuyên can.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào đêm 9/10, tại một quán nhậu gần khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Bình Dương, TPHCM).
Theo thông tin từ người dân, thời điểm trên, người đàn ông cầm ly bia đi sang bàn bên cạnh mời một cô gái uống chung. Ngồi chung bàn với cô gái còn có nhiều người, cả nam và nữ.
Sau khi mời bia nhưng cô gái không uống, người đàn ông tức giận ném ly bia xuống bàn của nhóm cô gái rồi trở về bàn mình.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến xác minh, làm việc với những người liên quan để giải quyết vụ việc.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.