Clip xe tải ủi đám đông tại chợ chuối khiến 3 người tử vong: 4 giây gây hậu quả thương tâm

Lam Giang (Tổng hợp) |

Thời điểm xảy ra tai nạn, tại chợ chuối có rất đông người. Mọi người ngồi trên xe máy, chở theo các buồng chuối để bán.

Sáng 17/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Một clip trích xuất từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc tại nạn kinh hoàng. Thời điểm xảy ra tai nạn là khoảng 7 giờ 46 phút, khu vực chợ chuối có đông người, mọi người ngồi trên xe máy, chở theo các buồng chuối. Bất ngờ, một chiếc xe tải từ đâu lao tới, ủi vào đám đông đang họp chợ.

Sự việc diễn ra rất nhanh khiến những người chứng kiến kinh hãi. Sau vài giây hoàn hồn là những tiếng la khóc. Tại hiện trường, nhiều phương tiện và nạn nhân nằm dưới bánh xe tải, mảnh vỡ của các phương tiện cùng chuối văng tứ tung.

Khoảnh khắc chiếc xe lao vào đám đông tại chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

"Sợ hãi quá, tài xế bị làm sao vậy, tội nghiệp các nạn nhân. Mong con số thương vong ít nhất có thể", cư dân mạng bình luận.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, tính đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, vụ tai nạn đã khiến 3 người chết và 3 người bị thương.

Được biết, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 37C - 587.63. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang lưu thông theo hướng quốc lộ 1 đi cửa khẩu Lao Bảo thì bất ngờ lao thẳng vào chợ chuối Tân Long.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền, công an địa phương cùng người dân đã phối hợp đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời nỗ lực đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi nơi mắc kẹt.

