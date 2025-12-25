HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xác minh vụ bé nam sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng |

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh vụ một cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác tại phường Nếnh.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Nếnh về nội dung, bà Hà Thị C. thu gom rác thải tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (Bắc Ninh). Khi bà C đổ rác từ thùng lên xe chứa rác phát hiện trong số rác đổ ra có cháu bé sơ sinh giới tính nam tím tái đã tử vong .

Xác minh vụ bé sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến công an xã, phường, tổ chức và người dân phối hợp để tìm tung tích cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác. Khi có thông tin liên quan nạn nhân , tổ chức, cá nhân thông báo đến Cơ quan Công an.

CSGT vây ráp xử lý hơn 20 thanh thiếu niên nẹt pô ở khu đô thị Sala
Tags

Công an tỉnh Bắc Ninh

Công an phường Nếnh

bé nam sơ sinh tử vong trong thùng rác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại