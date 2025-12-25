Tối 24-12, Đội CSGT Cát Lái phối hợp Tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM xử lý hàng chục "quái xế" trong khu đô thị Sala.

CSGT tạm giữ nhiều xe máy.

Khoảng 19 giờ ngày 24-12, nhiều thanh thiếu niên nam, nữ tụ tập chạy xe rú ga, nẹt pô, lạng lách ở các đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, Hoàng Thế Thiện,…

Nắm tình hình trên, đến 23 giờ, tổ công tác đã mật phục, vây ráp những thanh thiếu niên có hành vi chạy xe nẹt pô, lạng lách, phóng nhanh,...

Qua đó, ngăn chặn hơn 20 thanh thiếu niên nam, nữ chạy xe máy vi phạm. Các lỗi như: không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, chưa đủ tuổi lái xe, không có bộ phận giảm thanh, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm... bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Do các em chưa đủ tuổi lái xe nên CSGT sẽ mời chủ xe lên làm việc. Theo quy định, mỗi trường hợp sẽ bị lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng lỗi không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ xe sẽ bị lập biên bản lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, sẽ bị phạt tiền 9 triệu đồng.