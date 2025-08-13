HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xác minh thông tin thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Hoàng Lam |

Ngày 13/8, cơ quan chức năng Thanh Hóa đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung ghi lại hình ảnh một thầy giáo đi xe máy đến nhà, rồi tát liên tiếp vào mặt một học sinh.


Ngày 13/8, tin từ UBND xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết đã nắm được thông tin đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại nội dung 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang học tại trường THCS Vĩnh Lộc.

Xác minh thầy giáo tát học sinh tại thanh hóa: Hành động gây sốc trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8/8/2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân , sau đó có hành động dùng tay tát liên tiếp vào mặt một nam sinh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do học sinh có lời nói không hay về thầy giáo, khiến thầy bức xúc tìm đến nhà và có hành động như trong đoạn video clip.

Trao đổi nhanh về việc này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được sự việc và đang yêu cầu trường THPT Vĩnh Lộc báo cáo.

