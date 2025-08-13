HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tai nạn nghiêm trọng ở phường Bảy Hiền, TP HCM

Anh Vũ |

Sau va quẹt với xe tải, nữ nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

CLIP: Tai nạn xảy ra lúc rạng sáng.

Sáng 13-8, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Bảy Hiền , TP HCM khiến nữ nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Lúc 5 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Họ chạy đến thì thấy một cô gái đã tử vong, bên cạnh là xe máy biển số TP HCM nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Bảy Hiền cùng lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Qua theo dõi camera, thời điểm trên, nữ nạn nhân chạy xe máy trên đường Nguyễn Thái Bình, hướng đi đường Trường Chinh. 

Xe máy bất ngờ va chạm với xe tải (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đường tử vong, xe tải rời khỏi hiện trường.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Dương Như M. (20 tuổi), đang trên đường trở về nhà.

