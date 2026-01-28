Xác minh nữ giáo viên Trường THPT Tô Hiến Thành sửa 126 con điểm của học sinh

Ngày 28-1, một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành (có địa chỉ ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh phản ánh nữ giáo viên Đoàn Thị Hằng, giáo viên môn Ngữ văn của nhà trường, đã tự ý sửa 126 con điểm của các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU.

Trường THPT Tô Hiến Thành - nơi nữ giáo viên bị tố sửa 126 con điểm

Lãnh đạo trường THPT Tô Hiến Thành cho biết việc sai lệch điểm số giữa công bố và nhập lên hệ thống điện tử VNEDU là có thật.

Theo giải trình của cô giáo Đoàn Thị Hằng, việc sai lệch điểm do máy tính, đường truyền mạng chập chờn trong quá trình nhập liệu. "Hiện nhà trường đang kiểm tra rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến việc thay đổi điểm số của học sinh"- đại diện lãnh đạo nhà trường cho hay.

Theo phản ánh, tại kỳ kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025-2026, cô giáo Đoàn Thị Hằng đã tự ý sửa 126 con điểm của các lớp 11C4, 11C9 và 12B3 khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU. Phần lớn số điểm bị chỉnh sửa theo hướng nâng từ 1-3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Có trường hợp học sinh từ 5-6 điểm được nâng lên 8 điểm, 7 điểm nâng lên 8 điểm, 8 điểm nâng lên 9 điểm…

Không chỉ có học sinh được tăng điểm, mà có một số học sinh lại bị hạ điểm. Cụ thể, điểm cuối học kỳ I của em N.T.M.T. (lớp 11C4) bị hạ từ 8,5 xuống 8 điểm; N.Đ.D. (lớp 11C9) từ 7,5 xuống 7 điểm; N.X.K. (lớp 12B3) từ 8 điểm xuống còn 7,5 điểm.

Đáng nói, việc sai sót trên không chỉ liên quan tới cô giáo Đoàn Thị Hằng mà qua kiểm tra, rà soát, Trường THPT Tô Hiến Thành còn phát hiện việc nhập điểm sai sót xảy ra ở nhiều bộ môn khác nhau. Cụ thể, tại lớp B2, kỳ thi giữa học kỳ I có 17 điểm môn Tiếng Anh và 11 điểm môn Vật lý bị sai; kỳ thi cuối học kỳ I có 12 điểm môn Tiếng Anh và 30 điểm môn Vật lý bị sai. Lớp B3 môn Vật lý có tổng cộng 36 con điểm bị sai lệch trong cả hai kỳ kiểm tra.

Báo cáo cũng cho thấy một số điểm 10 bị điều chỉnh giảm, xảy ra tại lớp B2 ở các môn Vật lý, Tiếng Anh... cho thấy mức độ sai lệch không còn là cá biệt.

Theo tìm hiểu, học kỳ I vừa qua, Trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức 2 kỳ kiểm tra tập trung (giữa kỳ và cuối kỳ) để đánh giá, xếp loại học sinh với 4 môn thi. Sau khi có kết quả, điểm số được niêm yết công khai, sau đó giáo viên thực hiện nhập điểm lên hệ thống VNEDU theo quy định. Quá trình nhập điểm đã xảy ra những sai sót trên.

Theo Trường THPT Tô Hiến Thành qua rà soát, việc tăng, giảm điểm diễn ra ở nhiều khối lớp, nhiều môn học. Nguyên nhân được nhà trường đưa ra gồm: Nhầm lẫn cột điểm, làm tròn điểm, hoặc giáo viên nhập điểm tại nhà gặp sự cố mạng Internet.