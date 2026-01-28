Vụ 2 tên cướp ngân hàng chôn xe máy: Thông tin quan trọng về tấm ván gỗ dùng che miệng hố

Liên quan đến vụ việc 2 đối tượng cướp ngân hàng, lấy đi 1,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn gây xôn xao dư luận những ngày qua, lực lượng chức năng sau đó đã phát hiện chiếc xe của 2 đối tượng bị chôn dưới hố sâu, cách hiện trường khoảng 5km. Tại hiện trường nơi chôn xe, các đối tượng sử dụng một ván gỗ dài làm nắp đậy.

Báo Dân trí cho hay, ngày 28/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông tin đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến nguồn gốc các tấm ván gỗ được các nghi phạm cướp ngân hàng sử dụng.

Tấm ván gỗ được ghép lại từ 9 tấm gỗ nhỏ được các đối tượng dùng để che miệng hố nơi chôn xe máy. (Ảnh: Người Lao Động)

Các tấm ván gỗ thuộc chủng loại gỗ thông ba lá, kích thước mỗi tấm dài khoảng 1m, rộng 0,2m. Các đối tượng dùng nhiều tấm ván như trên ghép lại thành tấm gỗ lớn để che miệng hố, sau đó phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh gỗ có đóng hoặc bán loại ván với đặc điểm nêu trên cung cấp thông tin về cơ quan công an, do đây là chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra, phá án.

Mọi thông tin liên hệ về Trung tá Lê Việt Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), qua số điện thoại 0905.239.191. Công an tỉnh Gia Lai cam kết bảo đảm bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin.

2 đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát.

Trước đó vào chiều ngày 19/1, có 2 nam giới, 1 người mặc áo xe ôm công nghệ, người còn lại mặc áo khoác xanh, cả 2 đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), cầm súng đe dọa các nhân viên, lấy đi số tiền 1,8 tỷ đồng.

Sau đó, 2 đối tượng sau đó lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS 77G1 - 313.12 màu vàng đen để tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Chiếc xe máy tang vật sử dụng biển số giả, được tìm thấy cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km.

Đến ngày 25/1, cơ quan chức năng tìm thấy chiếc xe gây án được chôn dưới hố. Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, sau khi phát hiện phương tiện gây án và kiểm tra biển kiểm soát 77G1 - 313.12, lực lượng chức năng xác định đây là biển số giả.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.